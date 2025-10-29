"พิสิษฐ์" ชี้ "นันทนา" มองมติวุฒิฯฟันจริยธรรม เป็นการกลั่นแกล้ง ก็ให้ไปทางป.ป.ช. ยันทำตามข้อบังคับ

“สว.พิสิษฐ์” ชี้ หาก“สว.นันทนา” มองมติวุฒิสภา ฟันจริยธรรม เป็นการกลั่นแกล้งไม่เป็นธรรม ก็ให้ไปทางป.ป.ช. ยัน ทำตามข้อบังคับการประชุมทุกประการ
วันนี้ (29ต.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.โฆษกคณะ กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แถลงถึงการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติกรณีที่ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของ นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สว. กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เห็นว่า นางสาวนันทนากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และได้มีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 เห็น ว่า นางสาวนันทนา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับๆ ข้อ 43 วรรคสอง อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยประธานวุฒิสภาจะได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อถามถึง การที่นางสาวนันทนา มองว่ามติของวุฒิสภาเมื่อวานนี้ เป็นการใช้เสียงข้างมากลากไป เป็นการกลั่นแกล้งนั้น นายพิสิษฐ์กล่าวว่า ทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับการประชุม รวมถึงข้อบังคับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวุฒิสภา ทุกประการ หากนางสาวนันทนา คิดว่าเป็นการไม่ยุติธรรม หรือไม่เป็นธรรม ก็ให้เอาไปกระบวนการต่อไป คือทางป.ป.ช. น่าจะต้องพิจารณาต่อไปว่า กระบวนการเห็นชอบด้วยกฏหมายหรือไม่