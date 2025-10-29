“พิพัฒน์” เตรียมหารือคลังหาแนวทางปรับลดค่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย กังวลเหนี้สาธารณะพุ่งทะลุ 70% หากใช้งบประมาณอุดหนุน

“พิพัฒน์” เตรียมหารือคลังหาแนวทางปรับลดค่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ 2 กระทรวง แต่ต้องรออัยการสูงสุดให้คำตอบเรื่องคู่สัญญา ยอมรับกังวลเรื่องหนี้สาธารณะหากใช้งบประมาณอุดหนุน หวั่นทะลุเพดาน 70%
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 29 ต.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึง กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปรับค่าบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ว่า วันนี้จะมีการหารือใน 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือสายสีม่วงและสายสีแดง ที่จะครบสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ว่า หลังจากที่ครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน กระทรวงคมนาคมจะมีแนวทางอย่างไรก็ให้มีการหารือกับกระทรวงการคลัง
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขณะที่ส่วนต่อขยายที่มีราคาสูงอยู่ในขณะนี้ ก็จะคุยกันเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าการขึ้นรถไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และชานเมือง จะมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารได้อย่างไร และจะทำทันในช่วง 4 เดือนหรือไม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ ที่จะยุบสภาในวันที่ 31 ม.ค. 69 โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง จะหารือและพยายามทำให้ทัน แต่การที่จะทำให้ทันหรือไม่ทัน ไม่ได้ขึ้นแค่ 2 กระทรวง ยังเกี่ยวเนื่องกับทางอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดูสัญญา ถ้าหากให้คำตอบที่เร็วก็ทำได้สามารถทำทันได้ แต่หากดูสัญญาไม่ทัน ทางกระทรวงคมนาคมจะหาวิธีว่า ในช่วงรัฐบาลรักษาการ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หรือจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงรักษาการได้หรือไม่ โดยตนยังไม่สามารถให้คำตอบในตอนนี้ได้
ส่วนรัฐบาลมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณไปอุดหนุนในส่วนรถไฟฟ้าที่มีปัญหาหรือไม่ นายพิพัฒน์ ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลคือการใช้ตั๋วร่วม ซึ่งต้องมีขั้นตอน เพราะขณะนี้ รฟม. มีเฉพาะสีม่วง และสีแดง ส่วนสายอื่นๆ เช่น ของ BEM หรือ BTS ก็ต้องไปเจรจากับเจ้าของสัมปทาน โดยจะต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังด้วย ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบกับหนี้สาธารณะ เพราะปัญหาของเราขนาดนี้คือการกังวลเรื่องหนี้สาธารณะ เนื่องจากใกล้จะเต็มเพดาน 70% แล้ว