สภาฯ ยืนสงบนิ่ง 1 นาทีร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่ ‘พระพันปีหลวง’ ด้าน สส.อุบลฯ ไทรวมพลัง ผ่าเหล่าสวมผ้าไทยสีชมพูร่วมประชุม

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่ ‘พระพันปีหลวง’ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาที ด้าน ’สส.อุบลฯ ไทรวมพลัง‘ ผ่าเหล่าสวมผ้าไทยสีชมพูเข้าร่วมประชุม
วันที่ 29 ต.ค.2568 เมื่อเวลา11.00น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ภายหลังเปิดให้สมาชิกหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งให้รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 24 ต.ค. 68 เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25ต.ค.68 และให้ไว้ทุกข์มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2568 เป็นต้นไป จากนั้นได้ขอให้สมาชิกยืนขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 1 นาที
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในการประชุมสภาฯ วันนี้ว่า สส.ทุกคนที่มาร่วมประชุม ต่างแต่งกายด้วยชุดสูทสากลโทนสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามี สส.รายหนึ่งสวมเสื้อผ้าไทยโทนสีชมพู เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทราบชื่อต่อมาคือนายสมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี พรรคไทรวมพลัง