“ศุภมาส” ประชุมจัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯ ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสารถึงประชาชนให้มากที่สุด

“ศุภมาส” ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นัดแรก เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ ขอบคุณประชาชนใช้ความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์ ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสารถึงประชาชนให้มากที่สุด
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 29 ต.ค.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการได้ยืนไว้อาลัยถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จากประกาศของสำนักพระราชวัง ถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แก่พสกนิกร อันเป็นพระมหาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และจากมติคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อควรปฏิบัติในการไว้ทุกข์ถวายความอาลัย ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ส่วนประชาชนตามความเหมาะสม แต่ขอความร่วมมือแต่งชุดสีดำหรือโทนสุภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน ในส่วนของสถานบันเทิงและสถานบริการ จัดกิจกรรมได้แต่ขอให้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม กับบรรยากาศของประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนเป็นอย่างดี ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชน หวังว่าจากการประชุมทุกหน่วยงานจะบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้อยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ส่วนช่องทางการเผยแพร่ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ที่มีแพลตฟอร์มทางออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ควรเข้าถึงประชาชนทุกคนให้มากขึ้น เพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการ