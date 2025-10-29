“ดร.เอ้ ” แนะรัฐบาลพลิก MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” ดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทค

“สุชัชวีร์ ” ชี้ MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” ไทย–สหรัฐฯ เป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจยุคใหม่ หากบริหารถูกทาง เสนอรบ.ใช้เป็นเครื่องมือเจรจา ดึงเทคโนโลยี–วิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค ผลิตสินค้ามูลค่าสูง สร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ เสริมความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เสนอแนวคิด พลิกยุทธศาสตร์แร่แรร์เอิร์ธ จากวิกฤตความมั่นคง สู่โอกาสสร้าง อุตสาหกรรมใหม่ ที่จะสร้างรายได้สูงและจ้างงานจำนวนมากในแผ่นดินไทย โดยประเทศไทยไม่ควรหนีเรื่องแร่แรร์เอิร์ธ แต่ต้องจับจังหวะให้เป็น สร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าที่สูงสุด
นายสุชัชวีร์กล่าวว่าการเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่า ของอุตสาหกรรมไฮเทคถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะเป็นอนาคตของโลก หากไล่ลำดับมูลค่าตามกระบวนการ ตั้งแต่ การทำเหมือง–การสกัด–การออกแบบเทคโนโลยี–การผลิตอุปกรณ์ไฮเทค ประเทศที่ทำได้ครบจบในตัวคือ จีน ส่วน สหรัฐฯ ยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณแร่ดังนั้นประเทศไทยควรมุ่งไปที่การออกแบบเทคโนโลยี และ การผลิตอุปกรณ์ไฮเทค ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าและปลอดภัยกว่า และบังเห็นว่าคสรให้ความสำคัญ MOU ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสนอให้รัฐบาลใช้ MOU ฉบับนี้เป็น
เครื่องมือเจรจาเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก คือ 1 ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสำรวจและการผลิตแร่ที่ปลอดภัยและยั่งยืน 2ด้านการศึกษาและการวิจัยวัสดุศาสตร์พัฒนาคนไทยให้เชี่ยวชาญการสกัดและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และเซมิคอนดักเตอร์ และ 3ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมปลายน้ำ เจรจาให้บริษัทไฮเทคสหรัฐฯ ลงทุนสร้าง ศูนย์ออกแบบและ โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฮเทค ในประเทศไทย เช่นกรณีเวียดนามที่ได้รับศูนย์ออกแบบชิป AI ของ Nvidia ซึ่งสร้างงานมูลค่าสูงจำนวนมาก
นายสุชัชวีร์กล่าวว่าเป้าหมายของไทยก้าวต้องก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค โดยประเทศไทยควรใช้ แร่แรร์เอิร์ธ เป็นจุดเริ่มต้นในการชิงความได้เปรียบ สร้างฐานอุตสาหกรรมไฮเทคที่แข็งแกร่ง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
“ถ้าเราทำได้ครบวงจร จากวิจัยของเราเอง สู่สินค้ามูลค่าสูงของไทย นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างแท้จริง”นายสุชัชวีร์กล่าว