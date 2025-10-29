“องอาจ” เปิดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือผู้นำ L.A.T.C. ย้ำ แนวทางลูกเสือไม่ล้าสมัย หวัง วปอ. ขยายผลอบรมสู่การพัฒนาชาติ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C.) รุ่นที่ 1035 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณะผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 เข้าร่วม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี
รมช.องอาจ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันแห่งเกียรติยศของลูกเสือแห่งชาติ ที่มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 ทุกท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้นำ และจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้มีรากฐานที่มั่นคง
กิจการลูกเสือนั้น มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่หลายคนมองว่าหลักสูตรลูกเสือเป็นเรื่องที่ล้าสมัย ผมจึงไม่คิดเช่นนั้น เพราะเชื่อว่าหลักสูตรลูกเสือนี้เองที่จะช่วยปลูกฝังความงดงามของจิตใจ ซึ่งเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี จิตอาสา ความเสียสละ และสามารถนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ตามคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” และ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที”
“โอกาสนี้ ขอฝากให้ทุกท่านช่วยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ ไปขยายผลสู่การทำงานในองค์กร เพราะผมเชื่อว่าการยึดมั่นการทำงานและการปฏิบัติตนตามหลักการของลูกเสือไทย สามารถนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ ต่อตัวท่าน องค์กร และประเทศชาติ” รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้าย