นายกฯ ย้ำไม่ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ปลัด มท.ออกหนังสือแจงแนวทางแล้ว ชม Blackpink ดำเนินการได้สวยงามในช่วงไว้อาลัย

นายกฯ ย้ำชัดไม่มียกเลิกจัดงานลอยกระทง เผยปลัด มท.ออกหนังสือแจงแนวทางแล้ว พร้อมชมคอนเสิร์ต Blackpink ก็สามารถดำเนินการได้สวยงาม แม้เป็นช่วงไว้อาลัย ทุกคนให้เกียรติ
เมื่อเวลา 07.20น. วันที่ 29 ตค. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่บางจังหวัดมีปัญหาในเรื่องการยกเลิกจัดงาน ว่า ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการทำหนังสือชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจกับส่วนราชการแล้ว พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการยกเลิกการจัดงาน
ส่วนที่มีคนออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดงานตามประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้ ที่อย่างน้อยก็เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเรื่องของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติเราก็ทำโดยตลอด ไม่ใช่ทำแค่ในช่วงของงานพระราชพิธีพระบรมศพ เท่านั้น ซึ่งมีโอกาสใดที่จะต้องจัดงานเฉลิมพระเกียรติ อย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 เราก็ยังคง ให้มีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ ส่วนในเรื่องของการดำเนินการอะไรต่างๆ ก็มีวิธีในการประกาศ เนื่องจากเราอยู่ในช่วงไว้อาลัย ก็ขอให้ทุกคนได้พิจารณาการแสดงออกต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้แต่ในสัปดาห์ที่แล้ว ที่มีการจัดคอนเสิร์ต Blackpink ก็สามารถดำเนินการได้อย่างสวยงาม โดยทุกคนให้เกียรติ
เมื่อถามว่าแต่ในส่วนราชการดูเหมือนว่ายังปัญหาในเรื่องการจัดงาน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อย่าเพิ่งแต่เลย มันไม่มีหรอกครับ เดี๋ยวจัดการกันเอง โดยเฉพาะในส่วนราชการจัดการได้อยู่แล้ว เพราะเรามีมาตรการ มีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงราชการ