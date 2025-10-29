xs
"อนุทิน" มั่นใจไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหน้า ยืนยันชำนาญเจรจา ให้ฝ่ายความมั่นคงคุยกันก่อนถอนกำลังชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" มั่นใจเท่าที่จำความได้​ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหน้า​ หลังสื่อถามประชาชนกังวลลงนามสันติภาพอาจทำไทยเสียเปรียบ​ ยืนยัน​มีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ชี้​ให้ฝ่ายความมั่นคงหารือกันก่อนปมถอนกำลังชายแดน​

เมื่อเวลา 07.20น. วันที่ 29 ตค. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ กล่าวถึง​ กรณีทหารเริ่มพูดคุยเรื่องการถอนกำลัง​ออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในกรอบระยะเวลา 3 สัปดาห์​ จะต้องมีการกำชับอะไรหรือไม่​ ว่า​ ให้ฝ่ายความมั่นคงได้คุยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งมีแนวทางตามปฏิญญา​ร่วมกันไปแล้ว ดังนั้น​ การพูดคุยจะมีผลออกมาอย่างไร ก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคง​พูดคุยกันก่อน​ ไม่ควรพูดอะไรไปก่อน​ แต่ยืนยันได้ว่า​ คู่เจรจาจะต้องดำเนินการพูดคุยกันอย่างเต็มที่​ ที่ผ่านมาทิศทางก็ดี​ จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมาย​

นายอนุทิน​ ยังกล่าวต่อด้วยว่า​ เมื่อคืนนี้ได้มีการพูดคุยหารือ​กับ​พลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผบ.ทสส.​ และรองเสนาธิการทหาร​ ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปร่วมประชุม​ GBC และร่างปฏิญญาร่วม​ ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ​ชาติ​
ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวล การลงนามสันติภาพ​ จะทำให้ไทยเสียเปรียบ​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ตั้งแต่ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองมา ตั้งแต่จบการศึกษา ยังไม่เคยรู้สึกว่า ตัวเองทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ​ ตรงกันข้าม มีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือความเมือง​ และบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวัง​ แต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรม​ ซึ่งเป็นเทคนิคของตัวเอง อธิบายไม่ได้​

"เท่าที่พอจำความได้​ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหลายคน"

เมื่อถามว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชา นายอนุทิน​ ไม่ได้ตอบคำถาม​ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์​

