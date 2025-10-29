"อนุทิน" มั่นใจไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหน้า ยืนยันชำนาญเจรจา ให้ฝ่ายความมั่นคงคุยกันก่อนถอนกำลังชายแดน

"อนุทิน" มั่นใจเท่าที่จำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหน้า หลังสื่อถามประชาชนกังวลลงนามสันติภาพอาจทำไทยเสียเปรียบ ยืนยันมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ชี้ให้ฝ่ายความมั่นคงหารือกันก่อนปมถอนกำลังชายแดน
เมื่อเวลา 07.20น. วันที่ 29 ตค. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง กรณีทหารเริ่มพูดคุยเรื่องการถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในกรอบระยะเวลา 3 สัปดาห์ จะต้องมีการกำชับอะไรหรือไม่ ว่า ให้ฝ่ายความมั่นคงได้คุยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งมีแนวทางตามปฏิญญาร่วมกันไปแล้ว ดังนั้น การพูดคุยจะมีผลออกมาอย่างไร ก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคงพูดคุยกันก่อน ไม่ควรพูดอะไรไปก่อน แต่ยืนยันได้ว่า คู่เจรจาจะต้องดำเนินการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาทิศทางก็ดี จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมาย
นายอนุทิน ยังกล่าวต่อด้วยว่า เมื่อคืนนี้ได้มีการพูดคุยหารือกับพลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผบ.ทสส. และรองเสนาธิการทหาร ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปร่วมประชุม GBC และร่างปฏิญญาร่วม ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวล การลงนามสันติภาพ จะทำให้ไทยเสียเปรียบ นายอนุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองมา ตั้งแต่จบการศึกษา ยังไม่เคยรู้สึกว่า ตัวเองทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ ตรงกันข้าม มีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือความเมือง และบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวัง แต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นเทคนิคของตัวเอง อธิบายไม่ได้
"เท่าที่พอจำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหลายคน"
เมื่อถามว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชา นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์