“ตั๊ก อัยรินทร์” ลงพื้นที่ลำลูกกา สำรวจตลาด “คนละครึ่งพลัส” บรรยากาศคึกคัก คาดตลอดโครงการเงินสะพัดกว่า 8.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ตั๊ก อัยรินทร์” รองโฆษกรัฐบาล ลงพื้นที่สำรวจตลาด “คนละครึ่งพลัส” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันแรก บรรยากาศคึกคัก คาดตลอดโครงการฯ ทั้งประเทศเงินสะพัดกว่า 8.8 หมื่นล้านบาท

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ตลาดนานาเจริญ , ตลาดเอ.ซี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ประกอบการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะเร่งด่วน


รองโฆษกฯ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของการใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” รัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ 20 ล้านคน ร่วมใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลร่วมจ่าย 50% และประชาชนจ่ายเองอีก 50% สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินวันละ 400 บาท (รัฐบาลช่วยจ่ายสูงสุดวันละ 200 บาท) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568


นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และตื่นตัวต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก มีหลายรายเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนได้จริง พร้อมขอให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการต่อเนื่อง ไปยังเฟส 2 อีกด้วย

รัฐบาลคาดว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 88,000 ล้านบาท และส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 – 0.22 ภายในปี 2568 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิในรอบนี้ สามารถรอการเปิดรับสมัครในเฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเปิดในเดือนมกราคม 2569 โดยผู้ที่พลาดสิทธิในรอบแรกจะได้รับสิทธิจองลำดับก่อน

“รัฐบาลมุ่งมั่นให้โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดภาระค่าครองชีพ และสร้างพลังเศรษฐกิจจากประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”











