เสียงสะท้อนชาวโคราช ! “มารุต” ร้อง รมว.ท่องเที่ยวฯ เร่งปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังพบสภาพทรุดโทรม หวั่นเด็กบาดเจ็บ

วันนี้( 29 ต.ค.)นายมารุต ชุ่มขุนทด และ น.ส.ธนวรรณ เกษเมธีการุณสมาชิกพรรคกล้าธรรม(กธ.)ยื่นหนังสือถึงนายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้เร่งรัดการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่า อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการ
นายมารุต กล่าวต่อว่า ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เห็นว่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่นในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย หลายจุดมีสนิมเกรอะกรัง โครงสร้างไม่มั่นคง บางส่วนมีชิ้นส่วนหลุดและมีคมโลหะโผล่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับเด็กที่มาเล่นในแต่ละวัน ทั้งที่สนามกีฬาแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ควรจะปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวที่มาใช้เวลาร่วมกัน
“สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กลับมาเป็นพื้นที่แห่งความสุขและปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง“นายมารุต กล่าว
ทั้งนี้ นายมารุต กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่สาธารณะสำคัญของจังหวัดที่มีประชาชนและครอบครัวจำนวนมากมาใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงเย็นและวันหยุด การปล่อยให้อุปกรณ์สนามเด็กเล่นอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย