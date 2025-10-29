“ศศิกานต์” ชวนเด็กรุ่นใหม่เปิดใจเรียนรู้พระราชกรณียกิจช่วงเวลาอาลัย ย้ำ ศรัทธาไม่ได้เกิดจากคำสั่ง แต่เกิดจากความเข้าใจด้วยสมอง สองตา และหนึ่งหัวใจ

วันนี้( 29 ต.ค.)น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า ถึง น้องๆ ทุกคนที่เห็นต่างค่ะ พี่ไม่ได้ต้องการให้เชื่อ แต่ขอให้เปิดใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยของคนไทยทั้งแผ่นดิน เราอาจเห็นผู้คนพูดถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความรู้สึกที่ต่างกัน บางคนศรัทธา,บางคนเฉยชา, บางคนไม่เข้าใจ ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่หลายหน่วยงานได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์
“ลองเปิดใจกว้างๆ ดูสิ่งเหล่านั้นด้วยตาของตัวเองนะคะ ความเสียสละของพระองค์นั้นมากมายเกินกว่าที่คำว่า ทำเพื่อประชาชน จะอธิบายได้หมด พี่ไม่ได้อยากให้เราต้องรู้สึกเหมือนกัน เพียงแต่อยากให้รู้ก่อนแล้วค่อยๆคิด ศรัทธาไม่ได้เกิดจากคำสั่ง แต่มันเกิดจากความเข้าใจที่มาจากการเห็นคุณค่าด้วย สมอง สองตา และหนึ่งหัวใจของเราค่ะ รักนะคะ”