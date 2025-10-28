อีกแล้ว! สจ.พรรคส้มทำร้ายอดีตแฟนสาว "เลขาติ่ง" รับไม่ได้ ชงจัดการ-ส่งทนายช่วยเหยื่อ ยันไม่มีผู้ใหญ่สั่งห้ามพูด

"เลขาติ่ง" รับไม่ได้ สจ.พรรคประชาชนทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว ลั่นนำเรื่องให้นายทะเบียนพรรคพิจารณา-ส่งทนายช่วยเหลือเหยื่อ แจงเจ้าตัวอ้างคำสั่งผู้ใหญ่ห้ามคุยสื่อไม่เป็นความจริง
วันที่ (28 ตุลาคม 2568) จากกรณีปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนทั่วไปว่า “ธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่” โดยทางด้านนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า
1.ตนเองในฐานะเลขาธิการพรรค มีความเห็นว่าถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ในการนี้ ณัฐวุฒิ บัวประทุมในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค จะได้พิจารณาความรับผิดทางวินัยและกำหนดความรับผิดของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ต่อไป
2.โดยในระหว่างนี้ ทางพรรคได้มอบหมายให้ สส.ทนายแจม ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ และสมาชิกพรรคจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นทนายความ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายต่อผู้เสียหาย
3.ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามี "คำสั่งผู้ใหญ่" ทางเลขาธิการพรรคได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว มีข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกพรรคคนใดได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุและมีคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงขอเรียนมาเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบ