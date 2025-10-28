”ศุภจี“ โต้ข่าวสหรัฐอนุมัติภาษีนำเข้า 0% สินค้า 3 ชาติอาเซียน เผยเจรจาอยู่ยังไม่มีข้อตกลงเพิ่ม

รมว.พณ. ปัดข่าว สหรัฐฯ ไฟเขียวภาษีนำเข้า 0% ของสินค้า 3 ชาติอาเซียน เผยเจรจากันอยู่ ยังไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติม
วันนี้ (28ต.ค.) นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถึงกระแสข่าวที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา อนุมัติ มาตรการภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้าบางประเภท จาก3 ชาติ ในอาเซียนหลังจากที่มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโต้กัน ในอัตรา 19 % ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และไทย ว่า อัตราภาษียังคงอยู่ที่19%เท่าเดิม และยังไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติม
ส่วนจะสามารถลดอัตราภาษีลงได้มากกว่านี้หรือไม่ หลังจากได้ผูกมิตรกันมากขึ้น นางศุภจี กล่าวว่า ก็กำลังเจรจากันอยู่ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลง