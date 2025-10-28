นายกฯร้องอุ้ยไม่รู้ชื่อ ช.เอี่ยวสแกมเมอร์ท้าเปิดเลย ชี้ไทม์ไลน์เดิมยุบสภา ปัดเบรกซักฟอกอยู่ที่ฝ่ายค้าน

"อนุทิน" ร้องอุ้ย ไม่รู้ชื่อย่อ ช. ขั้วรัฐบาล เอี่ยวรับเงินสแกมเมอร์ ท้ามั่นใจเปิดชื่อเลยจะได้ชัดเจน ยันยุบสภาไทม์ไลน์ยังเดิม บอกไม่เบรกซักฟอก ชี้อยู่ที่ฝ่ายค้าน
วันนี้ (28ต.ค.) เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาเผยนักการเมืองชื่อย่อ ช. รับเงินสแกมเมอร์ โดยนายกรัฐมนตรีอุทานว่า อู้ย ผมไม่รู้ว่า ช. เมื่อถามว่า เห็นว่าชื่อนี้อยู่ในขั้วรัฐบาลด้วย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อ่อ ถ้ามีความชัดเจน น่าจะเปิดเผยชื่อได้เลย ถ้ามั่นใจว่าเขาทำผิด หากเปิดเผยชื่อได้ จะช่วยได้มาก
เมื่อถามว่านายกฯจะช่วยค้นหาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทางฝ่ายตำรวจและผู้รับชอบต้องดำเนินการอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าต้องประสานนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยหรือไม่เพราะพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ อ้างว่า นายรังสิมันต์ มีข้อมูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้ามีจังหวะ มีอะไร ก็คงต้องประสาน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลมอบหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คนในพรรคก็มีคนที่มีชื่อ ช ด้วยหลายคน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พอแล้วนะ พร้อมกับเดินออกจากการให้สัมภาษณ์
เมื่อถามว่าไทม์ไลน์การยุบสภายังเหมือนเดิมหรือไม่นายกรัฐมนตรี พยักหน้าพร้อมกับ กล่าวว่า เหมือนเดิม
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรี พยายามเบรคไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่ฝ่ายค้าน หากเกิดขึ้นก็พร้อมชี้แจง เมื่อย้ำถามว่านายกไม่ได้ไปเบรกอะไรใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เคย