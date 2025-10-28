ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาไทย ในการประชุมอนุสัญญามินามาตะฯ ว่าด้วยปรอท สมัยที่ 6
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ให้ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (COP-6) ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมเห็นชอบ กรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมครั้งนี้
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะฯ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยปรอทและสารประกอบปรอท โดยมีประเทศภาคีสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุม COP-6 จะเป็นเวทีสำคัญในการหารือแนวทางจัดการปรอทอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเทคนิค วิชาการ และการเงินระหว่างประเทศ
รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับของ นายสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการสารปรอทให้เทียบเท่าสากล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน