พรุ่งนี้เริ่มใช้ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเพิ่ม ต่อยอดร่วมเฟส 2

โฆษกรัรัฐบาล เผย ร้านค้าลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” แล้ว เกือบ 6 แสนราย แนะลงทะเบียนเพิ่มผ่านแอปฯ ถุงเงิน ถึงวันที่ 19 ธ.ค.เพื่อมีโอกาสเข้าร่วมเฟส 2 ส่วนแพลตฟอร์มส่งอาหารเริ่มผูกได้ 3 พ.ย. ส่วน ปชช.ที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มใช้จ่ายได้พรุ่งนี้
วันนี้ (28 ต.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอบคุณประชาชนและร้านค้าที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นจำนวนมาก โดยความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 พบว่า มีร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 587,810 ราย แบ่งเป็น
1) ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จำนวน 486,513 ราย (ร้านค้ารายเดิม จำนวน 93,920 ราย และ ร้านค้ารายใหม่ จำนวน 392,593 ราย)
2) ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร จำนวน 101,297 ราย (รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ จำนวน 96,631 ราย และรอดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 4,666 ราย)
สำหรับร้านค้า ร้านบริการ ที่ยังลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ ถุงเงินได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ส่วนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเริ่มผูก Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของจำนวนผู้ลงทะเบียนเป๋าตัง จำนวน 20 ล้านสิทธิ สามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (29 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และผู้ที่ต้องการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่าน Food Delivery Platform สามารถสั่งผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนสิ้นสุดโครงการ
สำหรับการเติมเงินสำหรับการใช้จ่าย ประชาชนต้องใช้จ่ายค่าสินค้า บริการ (ตามเงื่อนไขของโครงการ) ผ่านกระเป๋าเงิน G Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส และผูกบริการ G Wallet ให้สำเร็จ โดย ขั้นตอนการเติมเงินเข้า G Wallet มีขั้นตอน ดังนี้
• เข้าไปที่หน้าแอปฯ เป๋าตัง
• กดปุ่ม “เติมเงินเข้า G Wallet”
ทั้งนี้ ช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet สามารถทำได้ 4 ช่องทางด้วยกัน
1. Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี โดยระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
2. บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอปฯ เป๋าตัง โดยต้องมีบัญชีกรุงไทย และผูกบนแอปฯ เป๋าตัง
3. QR PromptPay โดยสแกน QR ด้วย Mobile Banking ทุกธนาคาร และ
4. ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ ระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
“รัฐบาลขอเชิญชวนให้พ่อค้า แม่ค้า ร้านบริการนวด สปา รวมทั้งผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 2 ซึ่งจะเป็นการ Upskill Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการค้าขาย ซึ่งจะช่วยให้ค้าขายเก่งขึ้น ลดต้นทุน และใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำมาค้าขาย สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้เกิดการกระตุ้นสั้น ได้ผลยาว และกระจายตัว” นายสิริพงศ์ ย้ำ