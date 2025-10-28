คปท.แจ้งยุติชุมนุมข้างสะพานชมัยมรุเชฐ ร่วมกันถวายความอาลัย ยันไม่มีใครกดดัน

คปท.แจ้งขอยุติชุมนุมข้างสะพานชมัยมรุเชฐ คืนพื้นที่ให้ กทม. ยืนยันรัฐไม่ได้กดดัน แต่เพราะสถานการณ์แบบนี้ ต้องร่วมกันถวายความอาลัย
ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (28 ต.ค.) นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแถลงข่าว โดย นายพิชิต บอกว่า 270 กว่าวันที่ คปท.ชุมนุม ติดตามการทำงานของรัฐบาล และเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ และผดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม และขยับมาตรวจสอบการทำงานนโยบายของหลายรัฐบาล เช่น การตรวจสอบเรื่องของกาสิโน และการปกป้องอธิปไตย จนก่อเกิดเป็นคณะร่วมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ซึ่งมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไป 3 รอบ แต่ตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศขณะนี้เป็นที่เสียใจของคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงสถานการณ์พื้นที่ชายแดน ก็เป็นสิ่งที่เฝ้าติดตาม
วันนี้ทางรัฐบาลมอบหมายให้ นายสุชาติ มาพูดคุยหารือกับกลุ่ม คปท. ก็ได้ข้อสรุปว่า คปท. จะยุติการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ นับจากวันนี้เป็นต้นไป แต่ก็มีข้อเสนอที่เราเคยยื่นให้กับรัฐบาลได้ดำเนินการ 3-4 เรื่อง ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น การไม่เอากาสิโนและพนันออนไลน์ ซึ่งคัดค้านมาตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะมาตรา 112 รวมถึงเรื่องของ MOu 43-44 ที่เราเห็นด้วยให้ยกเลิก เพราะเราไม่ไว้ใจกัมพูชา และต้องฝากรัฐบาลอย่าไว้ใจกัมพูชามากกว่านี้ โดย คปท. จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องพระราชบัญญัติศูนย์กลางประกอบธุรกิจการเงิน ที่ก็ควรจะยกเลิกทันที เพราะมันคล้ายกับการตั้งกองทุนหรือธนาคารที่ฟอกเงิน เหมือนในกัมพูชา จึงกังวลว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกาสิโน ซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยยื่นกับรัฐบาลไปแล้ว รวมไปถึงการเช่าที่ 99 ปี ที่จะขอคืนจากต่างชาติได้ยาก ดูตัวอย่างที่บ้านหนองจาน 40 ปี กว่าจะขอคืนพื้นที่ได้ด็ยาก ดังนั้น จะต้องขอฝากรัฐบาลด้วย
ส่วนเรื่องชั้น 14 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมือง ได้ตัดสินไปแล้ว รัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ แม้ คปท. จะยุติการชุมนุม และคืนพื้นที่ให้กับ กทม. แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่ไว้วางใจและจะติดตามตรวจสอบเพื่อเคลื่อนไหวต่อไป ก็ขอฝากการบ้านให้รัฐบาลด้วย หลังจากนี้จะมีการรื้อถอนและทำความสะอาดพื้นที่ 2-3 วัน
ด้าน นายสุชาติ กล่าวขอบคุณแกนนำ คปท. และมวลชน ที่ได้คืนพื้นที่ ซึ่งตนได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี และมีดำริมาว่าให้มาประสานกับทางผู้ชุมนุม ว่า สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ คนไทยทุกคนมีความเสียใจที่เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน และมีพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพ นายกรัฐมนตรีก็อยากให้เส้นทางที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จผ่านมีความปลอดภัย และจะได้มีประชาชนมาคอยรับเสด็จ ส่วนข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เอ่ยมา เป็นสิ่งที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล รับปฏิบัติอยู่แล้ว
“ขอขอบคุณในน้ำใจ การเสียสละ และความตั้งใจของ คปท. ส่วนข้อเรียกร้องทางรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตาม ผมจำได้ทั้งหมดที่พฟุด ถ้าผมไม่ทำ มาจัดการได้เลย และหากมีอะไรก็ขอให้แจ้งมา อะไรที่ทำเพื่อประเทศชาติได้ ผมทำอยู่แล้ว” นายสุชาติ กล่าว
ขณะที่ นายประสาร มฤคพิทักษ์ ยืนยันว่า การหารือในวันนี้ รัฐบาลไม่ได้มากดดันให้ ตปท. ยกเลิกการชุมนุม แต่เป็นการหารือร่วมกันเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศ ที่ประชาชนทุกคนจะร่วมใจเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความอาลัย ดังนั้น การยุติการชุมนุมในวันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องของการกดดันจากรัฐบาล และตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวของ คปท. ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการออกมาเคลื่อนไหวได้