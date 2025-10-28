“ธนกร” ยัน MOU แรร์เอิร์ธ ไทยได้ประโยชน์ กระบวนการผ่านมติ ครม.นายกฯ ไม่ลักไก่

“ธนกร” ยันไทยได้ประโยชน์หลังนายกเซ็น MOU ร่วมสหรัฐฯ พัฒนาแร่หายาก - ลั่น นายกฯ ไม่ลักไก่ กระบวนการผ่านมติ ครม.
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 28 ตุลาคม 2568 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเรื่อง การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก (Rare Earth) ว่า เป็นไปตามนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไป ที่รัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีพาณิชย์ ซึ่งได้มีการไปประชุมไว้ เป็นข้อตกลงที่จะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแร่หายาก ทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฏหมายไทย และตามหลักธรรมาภิบาล และไม่ได้ผูกพันทางกฎหมาย สามารถยกเลิกได้หากมองในภาพรวม และใจที่เป็นธรรม ตนคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีได้ต่างๆ หากถามว่าไทยมีแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) หรือไม่ ตนคิดว่ามีบ้าง แต่มันกระจัดกระจาย ความเข้มข้นต่ำ ไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนทำเหมือง ส่วนที่การส่งออกไป 13,000 ตันต่อปี ยืนยันว่าเป็นการนำเข้ามา และตกแต่งให้มีความเข้มข้น และนำส่งออก ซึ่งคิดว่าตรงนี้จะเป็นความร่วมมือ ที่ประเทศชาติจะได้ประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากฝ่ายต่างๆด้วย แต่นายกรัฐมนตรีก็ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
เมื่อถามว่า มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า มันมีอยู่แล้ว ตนจึงได้บอกว่ามันเป็นการศึกษา และนำไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เรามีความคำนึงไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากมองในข้อเท็จจริง ในอดีตที่ผ่านมา แร่ต่างๆ รวมถึงแร่ดีบุกที่ภาคใต้ มีหลายแร่ที่ซ่อนอยู่ และมีความเข้มข้นต่ำ ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ ยืนยันว่าวันนี้เราจะได้ประโยชน์เรื่อง การเป็นศูนย์กลาง ในการลงทุนของ EV รายการลงทุนของแบตเตอรี่ และเซมิคอนดักเตอร์ ถ้าหากข้อมูลทำสำเร็จ
เมื่อถามว่า กรณีแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) จีนได้มีการกีดกันอเมริกา จึงมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ นายธนกร กล่าวว่า ตนคิดว่านายกต้องคิดมาแล้ว ที่จะเป็นการสร้างความสมดุล ต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นจะบริหารประเทศอย่างไรที่จะสร้างความสมดุล ของอำนาจระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งตรงนี้เป็นความยอดเยี่ยมของนายกที่มีการคิดมาตลอด ว่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของการศึกษาพัฒนา มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา ประเทศไทยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น
เมื่อถามว่า ประเทศไทยจะเสียเปรียบหรือไม่ หลังจากให้อเมริกาเป็นเจ้าแรกที่จะเข้าไปสำรวจแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) นายธนกร กล่าวว่า เรื่องนี้เราเปิดกว้าง การบันทึกข้อตกลงเราก็สามารถทำกับประเทศอื่นได้ ไม่แน่ว่าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีอาจมีบันทึกข้อตกลงกับออสเตรเลีย เพราะในวันนี้เรานำเข้าแร่ตรงนี้จากออสเตรเลีย เข้ามาและนำไปตกแต่ง และนำไปส่งออก ซึ่งไม่ได้มีความปิดกั้น สำคัญที่สุด ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไทยและรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องกังวลเพราะทุกฝ่ายมองอย่างละเอียด
เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าก่อนที่จะมีการไปลงนาม ทำไมถึงยังไม่มีการรับรู้เรื่องนี้มาก่อน ในเมื่อมีการผ่านมติครม. นายธนกร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามา กระทรวงต่างประเทศเพิ่งแจ้งมา ซึ่งเราก็ได้พิจารณาแล้วและสามารถทำได้ และได้ปรึกษากับทุกฝ่ายแล้ว
เมื่อถามย้ำว่าประชาชนได้มีการมองว่ากรณีนี้เหมือนเป็นการลักไก่ นายธนกร กล่าวว่า คงไม่ลักไก่ ถ้าลักไก่นายกคงต้องทำคนเดียว มันมีกระบวนการผ่านมติ ครม. อยู่ และยืนยันว่าประเทศชาติได้ประโยชน์แน่นอน