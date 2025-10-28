"ดิเรกฤทธิ์" ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.ตีความ สภาไม่ถามความต้องการ ปชช.ก่อนแก้ รธน.ผิดหรือไม่

อดีต สว.ดิเรกฤทธิ์ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.ตีความรัฐสภาไม่ทำประชามติถามความต้องการประชาชนอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ชี้ส่อขัด รธน.-คำวินิจฉัยศาล
วันนี้(28ต.ค.) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐสภาไม่ทำประชามติสอบถามประชาชนว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนดำเนินการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการกระทำมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ที่ระบุว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่า ตนเห็นกระบวนการของรัฐสภาที่เอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งคิดว่ามันผิดขั้นตอนสำคัญของรัฐธรรมนูญ เราเคยมีปัญหานี้เมื่อปี 2564 สมัยที่ตนเป็นวุฒิสภา เราเห็นว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ รัฐธรรมนูญให้ทำได้เฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ขณะนั้นพรรคเพื่อไทยได้มีการเสนอให้เพิ่มเติมหมวด 15/1ว่าด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเกินอำนาจของรัฐสภา วุฒิสภาขณะนั้นโดยนายสมชาย แสวงการ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน จึงได้เสนอญัตติให้รัฐสภาลงมติว่าเป็นปัญหาการทำหน้าที่ของรัฐสภาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซึ่งก็มีคำวินิจฉัยที่ 4/2564 ออกมา มีความชัดเจนว่าการเสนอร่างที่มีหมวดใหม่แบบนี้ แปลว่าเป็นการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกินอำนาจรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้เราเข้าใจได้ว่าต้องทำประชามติถามอำนาจที่เหนือกว่ารัฐสภาก่อน
"ก็คือต้องทำประชามติ ก่อนที่จะเอาร่างพวกนี้เข้ามาพิจารณาในรัฐสภา แต่ทุกวันนี้มีการฝ่าฝืน จงใจไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเอาทั้ง 3 ร่างมาพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว และใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นหลัก มีการตั้งกรรมาธิการเพื่อดำเนินการในรายละเอียดและจะแปรญัตติในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป ผมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องหยุดความเสียหายของประเทศชาติถ้าการดำเนินการแบบนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และชอบด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นตามที่เราร้อง การดำเนินการแก้ไขขณะนี้ก็จะต้องยุติลง"
นายดิเรกฤทธิ์ยังเห็นว่า การพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินคงใช้เวลาไม่นาน เพราะประเด็นที่ร้องมีเพียงนิดเดียว คือกระบวนการของรัฐสภาที่ไม่ทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นควรแก้รัฐธรรมนูญก่อน ชอบหรือไม่ ประชาชนอาจจะยังต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ก็ได้ แต่รัฐสภากลับไปลงมติรับหลักการและตั้งกรรมาธิการ เสมือนว่าพวกเราไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้ว ซึ่งตนเองเห็นว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่ประชาชนฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ ก็ต้องมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย