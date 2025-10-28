‘อนุทิน’ มอบ ‘พิพัฒน์’ นำถก ครม. ฝากข้อสั่งการงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ รมต.ชี้แจง ปชช.จัดงานตามประเพณีได้แต่ปรับให้เหมาะสม

‘พิพัฒน์’ นำถก ครม.แทน ‘อนุทิน’ ที่ติดประชุมอาเซียน เผยนายกฯ ฝากข้อสั่งการ รมต.ชี้แจงจัดกิจกรรมได้ตามประเพณี แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมและสมพระเกียรติ ให้ สปน.รวบรวมข้อมูลการจัดงานพระราชพิธีบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ชาติ สื่อโทรทัศน์-วิทยุเผยแพร่พระราชกรณียกิจ กต.เตรียมต้อนรับประมุข-แขกต่างประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ต.ค. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย มอบหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 - 28 ต.ค. ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยนายพิพัฒน์ กล่าวเปิดการประชุมครม.ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้นายกฯประชุมอาเซียนอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีข้อสั่งการฝากตนให้ช่วยชี้แจ้ง 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและงานต่างๆตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะ รวมทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีการงดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงนั้น นายกฯ ได้ฝากเน้นย้ำกับครม. ทุกท่าน เพื่อช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดและประชาชนว่ารัฐบาลไม่เคยมีมติหรือข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการ รวมไปถึงภาคเอกชน งดการจัดกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ เพราะรัฐบาลมีความเข้าใจดีว่าภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า และมีต้นทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมทั้งของส่วนราชการและเอกชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวัฒนธรรม และประเพณีก็ยังคงจัดได้ โดยขอความร่วมมือให้ใช้ดุลพินิจ ปรับรูปแบบให้เหมาะสม และสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ ขอฝากให้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงด้วย
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า 2.การมอบหมายหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสม นายกฯจึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ เพื่อให้การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเหมาะสม นายกฯจึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพอย่างเข้มแข็งทั้งในเรื่องการเดินทาง สุขภาพอนามัย อาหารน้ำดื่ม และที่พัก รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า 2.ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)ร่วมกับส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีทั้งหมด เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป 3. ให้กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) ประสานขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์และวิทยุ พิจารณาเสนอรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตามแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆเช่น การศิลปาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การเกษตร การชลประทานการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. มอบหมายให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประชาชน เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำออกพระนาม การใช้ถ้อยคำภาษาเรียกขาน หรือเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสม
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า 5.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด้านการจราจร การถวายอารักขา และการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 6.ให้กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุ โดยขอพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาที่จะดำเนินการแต่งตั้งตามมติครม.เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2568 เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต และให้ส่วนราชการอื่นๆโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการเต็มไปด้วยความเรียบร้อย 7.ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดูแลและจัดเตรียมการต้อนรับกรณีที่มีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือผู้นำแห่งรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทย เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว และ 8.ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแจกจ่ายให้กับครม. และประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มี คณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม 5 คน ประกอบด้วย นายอนุทิน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์