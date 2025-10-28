"ไอติม" จี้รัฐบาลปราบสแกมเมอร์เชิงรุก ตัดรายได้ผู้นำกัมพูชา เพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลก

‘พริษฐ์’ จี้รัฐบาลทำงานเชิงรุกปราบสแกมเมอร์ ยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนไทยและทั่วโลก ตัดแหล่งรายได้ของผู้นำกัมพูชา เพิ่มบทบาทไทยในเวทีสากล
วันที่ 28 ต.ค.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของรัฐบาลในขณะนี้ ว่า เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ตนเพิ่งกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องนี้ เพื่อความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่คนไทย แต่กระทบต่อคนทั่วโลก ดังนั้น สิ่งที่อยากเห็นตอนนี้คือรัฐบาลทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ หากรัฐบาลเอาจริงเรื่องนี้จะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว คือ 1.เป็นการแก้ปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชนทั่วโลก 2.ถ้าเชื่อว่าแหล่งที่มาหรือรายได้ของผู้มีอิทธิพลของกัมพูชาบางส่วนมาจากสแกมเมอร์นั้น แล้วเราสามารถแก้ไขได้ จะถือว่าเป็นการทะลายแหล่งที่มารายได้ของผู้นำกัมพูชา และทำให้การหาข้อยุติข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3.หากไทยลุกขึ้นมาชิงบทบาทในการทำเรื่องนี้ เราจะมีบทบาทและอิทธิพลในเวทีโลก ซึ่งเรื่องสแกมเมอร์เป็นอันดับต้นๆ ที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ จะเป็นโอกาสดีที่เราจะเชิญชวนประเทศมหาอำนาจของโลกมาร่วมกันหารือ และดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกัน