"ซาบีดา" เผยความพร้อมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ใช้เวลา 9 เดือนจัดสร้างพระเมรุมาศ ย้ำงานประเพณีจัดได้ ปรับตามความเหมาะสม

"ซาบีดา" เผยความพร้อมงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้เวลา 9 เดือนจัดสร้างพระเมรุมาศ ย้ำงานประเพณีต่างๆ จัดได้ แนะปรับกรอบตามความเหมาะสม
วันที่ 28 ต.ค.น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราขพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า เบื้องต้นกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรในการตรวจสอบความพร้อมราชรถพระยานมาศ ให้มีความแข็งแรงและต้องมีการตกแต่งให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ และลำดับต่อไปเป็นเรื่องของการร่างจัดทำแบบพระเมรุมาศ ซึ่งจะใช้เวลาร่างแบบประมาณ 2 เดือน เมื่อร่างแบบเสร็จแล้วจะนำขึ้นให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัย หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยประมาณไม่น่าจะเกิน 9 เดือน
ส่วนเรื่องงานประเพณีต่างๆ อย่างที่เรียนไปนายกรัฐมนตรีได้ปรารภไว้เรื่องการจัดงานประเพณีสามารถจัดได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของพื้นที่ว่าจะจัดอย่างไรให้มีความเหมาะสม เช่น กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการปรับรูปแบบประเพณีลอยกระทงไท ไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน และจะมีการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนเรื่องของงานประเพณีเป็นเรื่องที่จะต้องส่งเสริมอยู่แล้ว สามารถจัดได้ แต่ลดโทนเสียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถจัดให้อยู่ในกรอบความเหมาะสมได้ และอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม