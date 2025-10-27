xs
จ่าสิงห์ ‘ขันนอต’ สมอ. เรียกประชุมด่วน คุมเข้มวินัยข้าราชการ ย้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องปลอดภัย เหล็กต้องได้มาตรฐาน

27 ต.ค.



วันนี้(27 ต.ค.)จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เรียกประชุมด่วนกับผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สปอ. กำชับให้ทำงาน “ถูกต้อง-โปร่งใส-ตรวจสอบได้” ภายใต้กรอบนโยบาย “ปิดเร็ว–เปิดเร็ว–พึ่งพาได้” โดยเน้น 3 วาระเร่งด่วนดังนี้

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าต้อง “ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

ย้ำยกระดับการกำหนด/กำกับมาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าที่เสี่ยงสูง เช่น ไดร์เป่าผม ปลั๊ก/อะแดปเตอร์ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำ สั่งเพิ่มความถี่ตรวจตลาดและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

2.เหล็กไม่ได้มาตรฐาน—ต้องตอบสังคมให้ชัด

มอบ สมอ. ติดตามข้อเท็จจริงแบบเชิงรุก ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหากต้องพิสูจน์ทางเทคนิคให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมยืนยันผล เพื่อให้ข้อสรุป “ถูกต้องและเชื่อถือได้”

3.ของกลางต้องไม่หาย

สั่งทบทวนระบบบริหารจัดการคลังของกลางทันที หากพบพฤติการณ์ผิดปกติให้ “แจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด” พร้อมจัดระบบติดตามครุภัณฑ์/ของกลางที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

จ่าเอกยศสิงห์ ย้ำว่า “ความปลอดภัยของประชาชนคือเส้นแดง—สินค้าที่ไม่มาตรฐานต้องออกจากตลาด กฎหมายต้องเดินจริง ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องรัฐจะอำนวยความสะดวก เปิดทางให้เดินหน้าได้เร็วขึ้น”

รู้ไว้ก่อนซื้อ

• มองหา “มอก.” และเลขมาตรฐานบนตัวสินค้า/ฉลากให้ครบถ้วน
• ตรวจคุณภาพปลั๊ก-สายไฟ วัสดุแน่น ไม่หลวม ไม่บิดเบี้ยว
• ซื้อจากร้าน/แพลตฟอร์มที่ระบุผู้ผลิต/ผู้นำเข้าชัดเจน และมีช่องทางรับประกัน
พบสินค้าน่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ สมอ. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง








