“สมศักดิ์” ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร พท. เหนือตอนล่าง 16 เขต ชี้สูตรชนะเลือกตั้ง–สื่อสาร 3 วิกฤติ ย้ำห้ามโกหกประชาชน

“สมศักดิ์ ” เปิดแผนเตรียมศึกเลือกตั้ง ว่าที่ผู้สมัครภาคเหนือตอนล่าง 16 เขต มั่นใจกวาดหมด แนะวางแกนพื้นที่ รู้จุดแข็งจุดอ่อน ดัน พ.ร.บ.อสม. -ลดโรค NCDs เป็นผลงานสะสมแต้มต่อเนื่อง ย้ำอย่าโกหกประชาชน การเมืองอยู่ยาวต้องพูดจริง
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภาคเหนือตอนล่างของพรรคเพื่อไทย ที่สำนักงานเทพสุทิน จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 16 เขตจาก 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ว่าที่ผู้สมัครจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เขต จังหวัดตาก 3 เขต จังหวัดพิจิตร 1 เขต จังหวัดสุโขทัย 4 เขต จังหวัดพิษณุโลก 5 เขต และจังหวัดพะเยา 1 เขต รวมถึง ส.ส.ปัจจุบันและอดีต ส.ส. หลายคน เช่น นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง และน.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ
นายสมศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า การเตรียมเลือกตั้งรอบนี้ พรรคเพื่อไทยต้องทำการบ้านให้ละเอียด ทั้งเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง การบริหารค่าใช้จ่าย และการสร้าง “แกนพื้นที่” เพื่อให้แต่ละเขตมีทีมสนับสนุนที่แข็งแรง “เราต้องรู้ว่าจุดไหนอ่อน ต้องส่งทีมเสริม และต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งสมัยนี้ใช้กฎหมายเข้มงวดกว่าที่ผ่านมา”
นายสมศักดิ์ย้ำด้วยว่าแกนสำคัญในการหาเสียงคือ 3 ส่วน คือ คนใกล้ตัว เพื่อน และผลงานในพื้นที่ โดยพรรคเพื่อไทยต้องสื่อสารถึงผลงานต่อเนื่องของตนและรัฐบาล เช่น การผลักดัน พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (พ.ร.บ.อสม.) และการรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ช่วยลดผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณได้มหาศาล
นายสมศักดิ์ ยังได้ให้แนวทางในการพูดคุยกับประชาชน เน้น 3 วิกฤติหลักที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายและจริงใจ ได้แก่
1. วิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่นน้ำท่วม น้ำแล้ง ฝุ่น PM2.5
2. วิกฤติความยากจน เช่นต้องหาทางสร้างอาชีพ ลดการพึ่งรัฐโดยใช้งบประมาณน้อย
3. วิกฤติสุขภาพ เช่น ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
พร้อมเตือนว่าที่ผู้สมัครทุกคนว่า อย่าโกหกประชาชนเพราะจะทำให้อายุทางการเมืองสั้น “ผมไม่เคยโกหกใครเลย ถ้าเราพูดความจริง ประชาชนจะจำได้ และจะเลือกเราอีก”
นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนมั่นใจว่าผู้สมัครทั้ง 16 เขตภาคเหนือตอนล่างจะชนะเลือกตั้งทั้งหมด เพราะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น พวกเราจะเดินสู่เส้นทางแห่งชัยชนะไปด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมยังมีการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง กฎหมายที่ผู้สมัครต้องรู้ การพัฒนาฐานเสียง การประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการระยะ 3 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังใกล้เข้ามา