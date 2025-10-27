"ชาดา" มองซักฟอกเกมการเมือง ย้อนอาฆาตไปหรือไม่พึ่งทำงาน ชี้คนยื่นเพิ่งลุกจากโคลนถ้าคิดว่าเกลี้ยงก็ว่าไป

ปธ.วิปรัฐบาล ลั่น ยื่นซักฟอกรัฐบาลเป็นเกมการเมือง มองเป็นสิทธิ์ สามารถทำได้ ถาม อาฆาตไปหรือไม่ พึ่งทำงานได้ไม่กี่วัน บอก คนจะยื่นก็เพิ่งลุกจากโคลน ถ้าคิดว่าเกลี้ยงก็ว่าไป ย้ำ ทำงานร่วมฝ่ายค้าน ยึดตาม ผลประโยชน์ ปชช.
วันนี้ (27ต.ค.) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นซักฟอกรัฐบาล ทำให้อาจมีการยุบสภาภายในปลายปีนี้ ว่า เป็นเกมการเมืองการจะยื่นซักฟอกอยู่ที่ความเหมาะสมประชาชนดูอยู่ จะอาฆาตไปหรือไม่เพราะรัฐบาลเพิ่งทำงาน คนอื่นเขาทำมาเป็นปีเราทำเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็มีผลงานมากมายยังไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่น อยู่ที่ประชาชนว่าจะยอมรับหรือไม่ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะทำอย่างไรก็ต้องปรึกษานายกรัฐมนตรี
“หากจะมีซักฟอก เราก็เตรียมการไปตามสภาพรัฐมนตรีก็เตรียมชี้แจงในสิ่งที่ทำไป แต่อย่าลืมว่าทำงานมา 2 ปี ต้องดูว่าใครทำงานมากกว่ากัน การเมืองก็เป็นเรื่องของการเมือง แต่ที่สำคัญ คือ ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ส่วนผู้ที่จะยื่นซักฟอกนั้นเพิ่งลุกจากโคลนมาแป๊บ ๆ ถ้าคิดว่าตัวท่านเกลี้ยงก็ว่าไป”
เมื่อถามว่าการยื่นซักฟอกเป็นแรงกดดันทางการเมือง จะทำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภาก่อนหรือไม่ นายชาดา กล่าวว่า การยุบสภาเป็นอำนาจของนายกคนเดียว ตนพูดแทนไม่ได้ต้องถามนายกฯ เป็นมารยาททางการเมืองซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเป็นอย่างไรบ้าง นายชาดา กล่าวว่า ประสานงานกันธรรมดาทางพรรคเพื่อไทยก็พูดคุยกันได้อยู่ ทางพรรคประชาชนก็ทำงานตามสไตล์ของเขา เขามีจุดยืนของเขาเราก็มีจุดยืนของเรา ก็มาดูว่าอันไหนที่ไปกันได้ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคงไม่มีใครที่จะกล้าไปทำลาย