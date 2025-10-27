องค์กรอนุรักษ์ล่าชื่อ ปชช.ค้านร่าง กม.นิรโทษกรรมรุกป่าสุดซอย ซัดเจตนาแฝงเอื้อนายทุน-นักการเมือง

‘3 องค์กรอนุรักษ์’ ปลุก ปชช.ร่วมลงชื่อค้าน ร่างกม.นิรโทษกรรมรุกป่าสุดซอย ซัดมีเจตนาแฝงเอื้อนายทุน-นักการเมือง ไร้กรอบเวลาชัดนิรโทษกรรมให้ใคร-หวั่นทำเสียพื้นที่ป่าเพิ่ม กระทบยุทธศาสตร์ป่าไม้ชาติ ย้ำร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ-แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เผยคนร่วมลงชื่อแล้วนับหมื่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอุทยานแห่งชาติ และ ภาคีเครือข่ายรักประเทศไทย เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....โดยระบุว่า “ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ผู้บุกรุกป่า แบบสุดซอย ซึ่ง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว คาดว่า จะทำให้ป่าสูญเสียไปอีกหลายล้านไร่ และจะทำให้การบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถร่วมลงชื่อได้ที่ https://forms.gle/BSNmQ1fHb4fuyE7NA”
ทั้งนี้สาระสำคัญในการณรงค์ครั้งนี้ระบุว่า เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 1. มีเจตนารมณ์ที่จะนิรโทษกรรมต่อผู้กระทำผิด ไม่เฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ (ซึ่งรัฐได้มีมาตรการเยียวยาไปแล้ว) อาจมีเจตนาแอบแฝง ให้มีผลไปถึงนายทุน ผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง ที่กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง 2. ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน เป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำผิดในอดีต และผู้ที่จะกระทำความผิดในปัจจุบันและในอนาคตด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล บุกรุกที่ดินป่าไม้เพิ่มขึ้น 3. กรณีการคืนสิทธิในที่ดินให้กับผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมตามร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับอาจเป็นการให้อภิสิทธิ์แก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งมีเจตนาก้าวล่วงหรือละเมิดกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์)
4. ผู้เสนอและผู้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ อาจละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมแห่งข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 ข้อ 6 และข้อ 21 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561 5. ร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ 5.1ละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 43 (2) มาตรา 50 (2) (3) (8) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 53 มาตรา 57 (2) มาตรา 58 หมวด 12 องค์กรอิสระ มาตรา 219
5.2 เป็นการใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแซงอำนาจฝ่ายตุลาการ ขัดต่อหลักการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เน้นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 5.3 ความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 1725.4 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
6 ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดแย้งต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 4 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ที่ได้กำหนดพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งยังขาดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อีกประมาณ 28 ล้านไร่) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.ที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ สมาคมอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายรักประเทศไทยกำลังทำการคัดค้าน สามารถดูเนื้อหาได้ที่ https://drive.google.com/.../1I8un2HB1PZ3aQvQcCrwNG3.../view
ผู้สื่อข่าวรายงาน ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ ที่มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธาน กมธ. ซึ่งจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตามหลัง 3 องค์กรอนุรักษ์ เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านไป 1 วัน ปรากฏว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อแล้วกว่า 1 หมื่นรายชื่อ