สปน. ประชุมเตรียมพร้อมงานพระราชพิธี ย้ำประชาชนไว้ทุกข์ได้ตามความเหมาะสม ขอติดตามข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ (27 ตุลาคม) เวลา 09.30 น. ยุพา ทวีวัฒนากิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่า วันนี้เป็นการประชุมภายในของข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการอำนวยการชุดใหญ่ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด
ดังนั้นเราจึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้ง 8 คณะขึ้นมาแล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดงานพระราชพิธี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนข้าราชการหรือภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมถวายการจัดงานในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลเอง ทางนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเสมอว่าให้ดูแลการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ยุพา กล่าวต่อว่าในวันนี้ก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในรายละเอียดว่าแต่ละวันจะมีกิจกรรมใดบ้าง ส่วนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาร่วมในการเข้าเฝ้าในงานพระราชพิธีดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้มีโอกาส และเราเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดหรือข้อมูลใดๆ ก็อยากให้ประชาชนได้ติดตามทางเพจหรือเครือข่ายช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อความมากมาย อาจเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จึงอยากให้มาติดตามในส่วนข้อมูลของทางรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวทางการปฏิบัติ การไว้ทุกข์ ซึ่งตามนโยบายข้าราชการจะไว้ทุกข์ 1 ปี แต่ประชาชนอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดว่าประชาชนจะต้องไว้ทุกข์ 100 วัน ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ การไว้ทุกข์นี้ก็ยึดตามความเหมาะสมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตนขอบคุณทุกฝ่ายที่จะร่วมกันทำงานนี้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้พระองค์ท่านอย่างสูงสุด