โต้เสียชีวิต! “เสรีพิศุทธ์” แจงเปลี่ยนภาพขาว-ดำ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

“เสรีพิศุทธ์” โต้กระแสโซเชียลฯ หลังลือว่าเสียชีวิต แจงเหตุเปลี่ยนภาพขาว-ดำ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
จากกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นสีขาว-ดำ ภายหลังโพสต์ข้อความ “ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส”
ด้าน รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์ อาจารย์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ออกโพสต์ ระบุว่า "ข่าวเศร้าติดๆ กันเลยค่ะ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียชีวิตแล้ว"
ล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.44 น. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ชี้แจงทางเฟซบุ๊กว่า “เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตามที่มีข่าวว่า พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียชีวิตแล้วนั้น ขอเรียนแจ้งว่าข่าวดังกล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริง” คงเนื่องจากได้เปลี่ยนภาพเป็นขาวดำเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ตามที่มี ข่าวว่า พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียชีวิตแล้วนั้น ขอเรียนแจ้งว่า...โพสต์โดย พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025
ข่าวเศร้าติดๆ กันเลยค่ะโพสต์โดย Pavin Chachavalpongpun เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
เสียชีวิตแล้ว