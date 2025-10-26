หัวหน้าพท.คนใหม่ “เลือดไหล”อีกรอบ !?

เมืองไทย 360 องศา
พรรคเพื่อไทย มีกำหนดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม แทน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ แม้ว่าที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร ได้อ้างเหตุผลว่าเพื่อเปิดทางให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตและบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ขณะเดียวกันการลาออกของเธอ ก็ต้องมีเหตุผลเพื่อสกัดกั้น “ไม่ให้เลือดไหล” ออกไม่หยุดนั่นแหละ
ที่ผ่านมา ได้มี ส.ส.ไหลออกจากพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พรรคเกิดกระแสถดถอยอย่างหนัก กลายเป็นว่า หลังจากที่พรรคการเมืองพรรคนี้มาเป็นรัฐบาลนานกว่าสองปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับกลายเป็นว่า สร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้าน และบรรดาผู้สนับสนุนมากมาย อย่างไรก็ดี สิ่งที่ทำให้พวกเขา ที่เป็น “ครอบครัวชินวัตร” พลิกกลับมาสู่ยุคตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ ก็น่าจะมาจาก “คลิปหลุด” การสนทนากับ “อังเคิล” ฮุน เซน ที่ทำลายความเชื่อมั่นของคนไทยอย่างรุนแรง
จากกรณีดังกล่าว ยังส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งซ่อมทั้งสองครั้ง ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกษ และล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี ยิ่งทำให้เห็นภาพการถดถอยอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ดี ในวันที่ 31 ตุลาคม มีกำหนดการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยมีบางคนที่น่าจับตา เนื่องจากมีผลทั้งต่ออนาคตของพรรค รวมไปถึงยังเห็นสัญญาณว่าจะมี “เลือดไหล” อีกชุดใหญ่ ในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะมีการคาดกันว่าก่อนการเลือกตั้ง
มีรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ในวันที่ 31 ตุลาคม ภายหลังจากน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำให้ขณะนี้บรรดาสส.ของพรรคเพื่อไทย ต่างพูดคุยถึงแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่ จากเดิมที่มี 2 รายชื่อ คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ ที่มีความโดดเด่น จุดแข็งในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถือเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยในเวทีการเมืองมาอย่างยาวนาน
อีกคนคือ นายจุลพันธ์ อมรววิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ ที่มีเสียงสนับสนุนในความเป็นคนรุ่นใหม่ ทำงานช่วย น.ส.แพทองธาร ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง ล่าสุดมีการหยิบยกรายชื่อขึ้นมาอีก 2 รายชื่อ คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่มีความโดดเด่นในสภาฯ และเคยเป็นหัวหน้าพรรคในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทบาทนำอย่างชัดเจน อีกรายชื่อคือ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากมีความโดดเด่นงานสภาฯ เช่นเดียวกัน เพราะเคยทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสรุปจบในหลายๆ ครั้ง
มีรายงานว่า รายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุด คือ นายจาตุรนต์ เพราะต่างมองที่จุดเด่นในความเป็นนักประชาธิปไตย ที่เหมาะจะมานำพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรค ในส่วนของนพ.ชลน่าน ที่มีความโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นำ สส.บางส่วนเห็นว่า ควรให้ไปลุ้นเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกฯของพรรค ที่ต้องเสนอจำนวน 3 รายชื่อ โดยการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ ทางผู้บริหารพรรคค่อนข้างเปิดกว้างกว่าครั้งก่อนๆ ทำให้วันที่ 28 ต.ค.ที่จะมีการประชุม สส.พรรค จะเปิดโอกาสให้สส.ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เพื่อสะท้อนมุมมองให้สมาชิกนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในวันเลือกหัวหน้าพรรค วันที่ 31 ตุลาคมนี้
ที่น่าสังเกตก็คือ เวลานี้สำหรับสถานการณ์ในพรรคเพื่อไทย กำลังถูกจับตามองว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่คราวนี้น่าจะมีการ “เปิดกว้าง” และเป็นอิสระมากกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะการเปิดทางให้บรรดาส.ส.และสมาชิกพรรค ได้มีการโหวตและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เมื่อพูดถึงครอบครัวชินวัตรในพรรคเพื่อไทยจากสายตาภายนอกที่ถูกมองว่ากำลัง “หมดสภาพ” ลงไปเรื่อยๆ คำถามก็คือ แล้วใครจะมาแทน ก็ต้องตอบแบบ “สองขยัก” นั่นคือ ในเวลาอันใกล้นี้ กลุ่มที่เข้ามา “รับช่วงต่อ” มองเห็นชัดก็คือ “กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ” ที่นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่เวลานี้ก้าวมาเป็น “ผู้อำนวยการเลือกตั้ง” ของพรรคเพื่อไทย แต่ลักษณะจะออกมาในโทน “อำนาจการบริหาร” จัดการภายในพรรคมากกว่า ที่จะเป็นหัวหน้าพรรคโดยตรง เพราะรับรู้กันอยู่แล้วว่า “ขายไม่ได้” โดยจะเป็นลักษณะ “สนับสนุนคนอื่น” มานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค ซึ่งนาทีนี้ เป็นไปได้ว่าจะเลือกมาจาก “คนใน” พรรคมากกว่าคนนอก ที่ยังหาได้ยาก ในช่วงเวลาและสถานการณ์แบบนี้
ขณะเดียวกัน หากพิจารณาบทบาทของครอบครัวชินวัตร ก็น่าจะยังมีบทบาทต่อไป แต่ลักษณะจะเป็นแบบ “ไม่ใช่บทบาทหลัก” ที่ชี้นำเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว เพราะบทหลักถูกดึงไปที่ “จึงรุ่งเรืองกิจ” ไปแล้วนั่นเอง ซึ่งหมายรวมถึง “กระสุน” ที่ต้องเปลี่ยนมืออีกด้วย
แม้ว่าที่ผ่านมา นายสุริยะ ยืนยันว่า ยังให้ความเคารพนับถือครอบครัวชินวัตร ตั้งแต่นายทักษิณ น.ส.แพทองธาร รวมทั้งคนอื่นๆ และตัวเขาก็อยู่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย ที่นายทักษิณ ก่อตั้งมา ได้รับความกรุณาให้เป็นเลขาธิการพรรค
“คงไม่รับ เพราะขณะนี้คงต้องหาคนรุ่นใหม่ เนื่องจากอายุมากแล้ว ซึ่งทางพรรคคงพิจารณาถึงบุคคลที่เหมาะสม เพื่อจะนำพาพรรคไปสู้ศึกการเลือกตั้ง” นายสุริยะกล่าว
แน่นอนว่า สำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ คงไม่ใช่คน“นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจ” ก็ตาม แต่บทบาทในพรรคเพื่อไทย นับจากนี้ไป ถือว่าอยู่ในมือของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แทบจะสมบูรณ์แล้ว และการเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของเขา ถือว่าได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่า “คลังกระสุน” หลักจะออกมาจากไหน
ขณะเดียวกัน สำหรับหัวหน้าพรรคคนใหม่ หากพิจารณาจากตัวเต็งเวลานี้ ทั้งนายจาตุรนต์ ฉายแสง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ คนใดคนหนึ่ง แม้ว่าจะบอกว่าเป็นขวัญใจและความหวังของฝ่ายประชาธิปไตย แต่ในอีกมุมหนึ่งอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับการเลือกตั้ง ที่ต้องพึ่งพา “กระสุน” เป็นหลัก และนี่อาจเป็นเหตุที่จะได้เห็น “เลือดไหล” แบบชุดใหญ่อีกรอบ ก่อนการเลือกตั้งก็เป็นไปได้สูง!!