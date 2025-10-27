ตบหน้า “โรม” CEO เทียนเทียน คนละคนกับ “เบน สมิธ”

เปิดรายงานผลการสอบสวนของตำรวจชี้ชัด CEO บ.เทียนเทียนฯ คนละคนกับ “เบน สมิธ”
กรณีที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายกล่าวหา นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ในสภาฯ และต่อมานายเบน สมิธ ได้ฟ้องนายรังสิมันต์ โรม ฐานหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาทนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบประเด็นที่นายรังสิมันต์ โรม กล่าวหานายเบน สมิธ ว่า เป็นบุคคลที่มีคดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.กล่าวโทษฐานเสนอขายหุ้นและฉ้อโกงประชาชนโดยใช้บริษัทที่ชื่อว่า Tian Tian ventures หรือบริษัทเทียน เทียน
ปรากฎว่า กรณีของบริษัทฯ นี้ มีรายงานการสอบสวน พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ระบุไว้มีบุคคลที่มีชื่อว่า นายลอว์เรนซ์ อีวาน เฟลด์แมน อายุ 36 ปี สัญชาติอเมริกัน กระทำผิดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ โดยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อหาฉ้อโกงประชาชน เกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
ก.ล.ต.ได้กล่าวทุกข์ร้องโทษ วันที่ 7 กันยายน 2564 ผู้ต้องหาหลบหนี พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
โดย ก.ล.ต.ระบุว่า นายลอเรนซ์เสนอขายหุ้น "Tian Tian ventures" อ้างว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นแนสแดก ประเทศสหรัฐอเมริกา
Tian Tian ventures ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการเรียกรถ โดยจัดประชุมนักลงทุนที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และในงานพิธีกรได้เชิญ CEO ของ Tian Tian ventures ขึ้นเวทีเพื่อบรรยายข้อมูล พร้อมทั้งชักชวนให้นักลงทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ โดยระบุชื่อตัวเองว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ (Benjamin Berger)
ตรงจุดนี้เองที่อาจจะทำให้นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชนหยิบเอามาเป็นประเด็นโจมตี นายเบน สมิธ ในการอภิปรายในสภาฯ โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามโดยจากรายงานของพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลของนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ (Benjamin Berger) ที่อ้างตัวเป็น CEO ของบริษัทเทียน เทียน เวนเจอร์ส บนเวที กับฝ่ายประมวลผลศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองแล้วปรากฏไม่พบชื่อนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ซึ่งแต่พบชื่อนายลอว์เรนซ์ อีวาน เฟลด์แมน (Mr.Lawrence Evan Feldman) สัญชาติอเมริกัน เดินทางเข้ามาในไทยโดยสายการบินเที่ยวบิน MU5035 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
เมื่อตำรวจเปรียบเทียบหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารการเดินทางและพยานบุคคลทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า คนที่ระบุชื่อตัวเองว่าเป็นนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ และมีการแสดงตัวที่โรงแรมฮิลตันไม่ใช่ชื่อที่แท้จริง จริงๆ แล้วคือนายลอว์เรนซ์ อีวาน เฟลด์แมน
ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงขออนุมัติหมายจับนายลอว์เรนซ์ในเวลาต่อมาตามที่ปรากฎเป็นข่าวโดยมีนักลงทุนที่เสียหายซื้อหุ้นหลงเชื่อนายลอว์เรนซ์เข้าแจ้งด้วย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา รังสิมันต์กล่าวถึง เบน สมิธ ระหว่างการอภิปรายนโยบายปราบอาชญากรรมข้ามชาติของรัฐบาลอนุทินว่า เบนเป็นสแกมเมอร์รุ่นดั้งเดิม รวมถึงอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลอกลวงลงทุนของ Tian Tian Ventures และยังเกี่ยวข้องกับ BIC Bank ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BIC Group มีประธานบริษัทชื่อว่านายยิม เลียก ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
พร้อมทั้งระบุว่า นายเบนสมิธถูกคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ดำเนินคดีเมื่อปี 2564 ก็ไม่เป็นความจริง เพราะเป็นคนละคนกัน แค่นายลอว์เรนซ์อ้างชื่อปลอมที่คล้ายนายเบนจามินเท่านั้น
ขณะที่มีรายงานว่า นายทอม ไรต์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล (WSJ) ที่นายรังสิมันต์ ใช้เป็นข้อมูลอภิปรายเรื่องสแกมเมอร์ ก็ออกยอมรับในข้อเขียนเอง โดยทอมระบุว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ซึ่งขึ้นไปพูดบนเวทีเพื่อเสนอขายหุ้นบริษัทเทียน เทียน เวนเจอร์สนั้น แท้จริงแล้วเป็นนักแสดงชื่อว่านาย Lawrence E. Feldman ครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเคยรับงานแสดงโฆษณาหรือรายการทีวีของจีนเป็นครั้งคราว