เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 15 มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าชนะเลิศโครงการ “VRU Eco-Youth ปิดวาล์วแก๊สลดโลกเดือด” สืบสานแนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน

กปร. มอบรางวัล “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” จากค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 15เยาวชนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา ตอกย้ำพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อสังคม
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ "ภายใต้หัวข้อ “Eco-Youth สืบสานงานพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม เข้าร่วม
นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เปิดเผยว่า โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่สำนักงาน กปร.
จัดขึ้นมีเป้าหมายให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สถาบันการศึกษา และการทำงานในภายภาคหน้า รวมทั้งร่วมสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป
“คณะกรรมการจะพิจารณา ในหลายๆ ด้าน อาทิ แนวคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ความเป็นไปได้ของโครงการ” นายสัณฐิต พีรานนท์ กล่าว
สำหรับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากองคมนตรี และเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่น 15 นี้ เป็นของทีม VRU Eco-Youth จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่นำเสนอโครงการ VRU Eco-Youth ปิดวาล์วแก๊สลดโลกเดือดด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์
นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์คำจันทร์ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา หนูเทพ นายมงคล ตรีราวาส และ นายภาคิณ พิมพา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดเผยว่า โครงการ VRU Eco-Youth ปิดวาล์วแก๊สลดโลกเดือดด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นการปลูกต้นไม้และวัดขนาดต้นไม้ เพื่อคำนวนปริมาณการกักเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่าย มีการอบรมให้ความรู้ นำหลักการทรงงาน การปลูกป่าในใจคน มาถ่ายทอดให้น้อง ๆ เห็นความสำคัญของต้นไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำความรู้เรื่องการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้น้องนักเรียนได้ทราบถึงปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในโรงเรียน แนวทางการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เกิดความรักและพร้อมใจในการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
“ขอขอบคุณสำนักงาน กปร. ที่มอบโอกาสในการเข้าร่วมโครงการดี ๆ ในครั้งนี้ รางวัลที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้พวกเราเดินหน้าขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายอื่นและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตรมีปริมาณต้นไม้น้อย ซึ่งพวกเราจะมุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และให้เกิดความยั่งยืน” นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์คำจันทร์ กล่าว
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม SK-CC Zero Waste จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา โครงการ Eco Product ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสไตล์ มินิมอลโดยใช้เทคนิคการทำเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) จากกระดาษที่ไม่ใช้แล้วและสีสันจากวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของทีมกล้วยไม้หอมเอื้องแซะ 2 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมี รางวัลชมเชย 7 รางวัล ประกอบด้วย ทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 ตอน สีสัน Singora เรื่องราวการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ทีม Lanna รักษ์โลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โครงการขยะคืนค่า พัฒนาชุมชน ทีม ลังกาสุกะ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โครงการกรือโปะลังกาสุกะสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มคนเปราะบาง
ทีม นวัตกรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานทดแทน
เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีชีวิต ทีม Green PCC Generation วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โครงการพลังงานหมุนเวียนจากก๊าซชีวภาพสู่ปุ๋ยชีวภาพที่ยั่งยืน ทีม พงเพาะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการเมล็ดพันธุ์แท้ คืนถิ่น พลิกฟื้นเกษตรยั่งยืน ทีม ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการนวัตกรรมการแปรรูปเศษเปลือกหอยเชอรี่และนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ มอบให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม VRU Eco-Youth จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์