“พล.ต.ท.รุทธพล”ขานรับนโยบายนายกฯ ลุยปราบสแกมเมอร์ สั่งกระทรวงยุติธรรมทำงานเชิงรุก ล่าสุดจัดการได้หลายคดี มูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(26 ต.ค.) พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นวาระแห่งชาติ ตนในฐานะเจ้ากระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงหลักที่รับภารกิจเป็นเจ้าภาพในด้านกฎหมายได้กำชับและสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ทำงานเชิงรุกพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดภัยคุกคามประชาชนอย่างเร่งด่วน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนันออนไลน์ ขบวนการฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องและคดีสแกมเมอร์ มาตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่ง ที่ผ่านมาเราสามารถจับกุมได้หลายคดีแล้ว พบมูลค่าความเสียหายเป็นหลักหมื่นล้านบาท ยกตัวอย่างสถิติจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ช่วงระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 18 ต.ค.2568 ได้จับกุมและดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เชื่อมเว็บพนัน inwiptv มูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทต่อปีเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2568 ต่อมากรณีเครือข่ายค้ามนุษย์เชื่อมโยงการบังคับฉ้อโกงออนไลน์ในวันที่ 8 ต.ค.2568 จากนั้นมีการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์และบัญชีม้า 3 หมายจับ พบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 และล่าสุดสามารถดำเนินคดีแฮกเว็บไซด์หน่วยงานรัฐที่พัวพันกับเว็บพนัน มีการฟ้องผู้ต้องหา 23 ราย พบเงินหมุนเวียนเครือข่ายกว่า 20,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2568

พล.ต.ท. รุทธพล กล่าวอีกว่า ตนได้กำชับให้กระทรวงยุติธรรมนำเสนอสถิติเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และให้ภาครัฐมีความตื่นตัว รวมทั้งช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ภัยอาชญากรรมออนไลน์เหมือนช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ทุกภาคส่วนต่างร่วมไม้ร่วมมือกัน

“กระทรวงยุติธรรม จะไม่ยอมให้ประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ โดยจะมุ่งปราบปราม ยึดทรัพย์ ดำเนินคดีถึงที่สุด เพื่อสร้างมาตรการเชิงรุก สร้างสังคมดิจิทัลที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว






