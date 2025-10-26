UN อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ชี้ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไทย หนุนสันติ-กม.ระหว่างประเทศปมเขตแดน

เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เชี่อ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชี้ เขตแดนเป็นประเด็นซับซ้อน ทุกฝ่ายควรจะใช้วิถีทางสันติและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568) เวลา 09.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ห้อง 3 Hall 7A ชั้น 3 ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายอันโตนิอู มานูแอล เดอ โอลิไวรา กุแตเรซ (H.E. Mr. Antonio Manuel de Oliveira Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ภายหลังการหารือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
โอกาสนี้ เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวแสดงความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งไหญ่ของไทย พร้อมชี่นชมบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าบ้าน UN-ESCAP ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติเป็นครั้งแรก ชี่นชมบทบาทของสหประชาชาติที่มีความสำคัญท่ามกลางความท้าทายของโลก
ในการสนทนา ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงนามถ้อยแถลง ผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นการยืนยันว่า ไทยต้องการสันติ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกัน ก็ต้องดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาไว้ซึ่งความมั่นใจถึงสวัสดิภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนคนไทย โดยมีกำหนดเงี่อนไข ได้แก่ การถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปราม scammer ภัยออนไลน์ การจัดการการรุกล้ำ เมื่อสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาแล้ว ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งสันติภาพและการปรับความสัมพันธ์ต่อไป
เลขาธิการแสดงความสนับสนุนและเห็นพ้องว่า เขตแดนเป็นประเด็นซับซ้อนทุกฝ่ายควรจะใช้วิถีทางสันติและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับสถานการณ์เมียนมา เลขาธิการสหประชาชาติ ยังแสดงความเข้าใจดีถึงว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดจะมีมุมมองและความให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งสหประชาชาติสนับสนุนให้เกิดการปรองดองและสันติภาพภายในประเทศ
หลังการหารือ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอรายงาน Complementarities Initiative 2.0 ของไทย ที่จะเสนอรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคอาเซียน