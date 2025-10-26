xs
“สว.ภิญญาพัชญ์” ร่วม “เทศบาลเมืองน่าน”ฟื้นฟูน้ำท่วม ชี้ น้ำลดแต่ความทุกข์ไม่ลดตาม พบบ้านเสียหายเพียบ เร่งประสานหน่วยงานช่วยเหลือโดยเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (26 ต.ค. 2568) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนมีโอกาสนำคณะฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน จากพายุวิภาเข้าถล่ม เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของประชาชน ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหลัง โดยเฉพาะบ้านของนายสวน ปิงมะโน ชาวชุมชนบ้านพญาภู ตนจึงได้ร่วมกันหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพ เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงได้อีกครั้ง

“จนถึงวันนี้ ผ่านไป 3 เดือนแล้ว น้ำลดแล้ว แต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไม่ลดเลย ดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมไป ในฐานะคนจังหวัดน่าน จะเร่งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มที่ ได้เห็นบางคน คนแก่คนเฒ่า เขาควรกินอิ่มนอนหลับ เพราะเวลาผ่านไปนานแล้ว” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว






