“ธนกร” นำทีม “ดีพร้อม” ยกระดับรายได้คนหาดใหญ่ เดินหน้าสร้างอาชีพ – รายได้ชุมชน คลองอู่ตะเภา

“รวอ.ธนกร” นำทีม “ดีพร้อม” ยกระดับรายได้คนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างอาชีพ – รายได้ชุมชน คลองอู่ตะเภา กว่า 300 คน เน้น “ให้ทักษะ” อาชีพ พร้อมให้โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทัพกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ่าน “โครงการอาชีพสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น” หลักสูตร “การทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทแฟนซี” เน้นเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 300 คน พร้อมเดินหน้าพัฒนา สนับสนุนโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ภายใต้นโยบาย“อุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ที่เน้นให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างรายได้ ให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง จึงได้มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้ “โครงการอาชีพสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น” ด้วยการเพิ่มทักษะ (Upskill) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระรายจ่าย กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้ง มุ่งฝ่าฟันปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจจากความผันผวนของสถานการณ์โลกและภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดสินค้าท้องถิ่น ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ “ให้ทักษะใหม่” เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนผ่านการสร้างทักษะอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะของประชาชนตามบริบทของศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ในการสร้างอาชีพ ด้วยการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทายาทวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกหลักในการผลักดันชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่” นายธนกรกล่าว
สำหรับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทแฟนซี” มีผู้เข้าอบรม จำนวน 300 คน โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การคำนวณต้นทุน ตลอดจนถึงเทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ นอกจากได้เรียนรู้ ทักษะใหม่แล้ว ยังเปิดมุมมองในการประกอบอาชีพเสริมด้วยการนำวัตถุดิบ ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะเดียวกัน ยังมีการนำผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจมาร่วมโชว์เคส รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (Business Service Center: BSC) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบธุรกิจเบื้องต้น และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Information Center: ITC) ที่ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดสู่อาชีพเสริม หรือสร้างธุรกิจขนาดเล็กได้จริง หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอาหาร สสว. ที่มาร่วมออกบูธให้บริการประชาชน สถาบันการเงิน SMEs D Bank และธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่มาร่วมออกบูธให้บริการประชาชน “คนละครึ่งพลัส”
“ดีพร้อมจะเดินหน้าสานต่อโครงการลักษณะนี้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังพร้อมผลักดันชุมชนผ่านการ “ให้โอกาส” พร้อม “สนับสนุนแหล่งเงินทุน” เสริมสภาพคล่องด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) เพื่อช่วยให้วิสาหกิจไทยสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนตามศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และนี่คืออีกความท้าทายหนึ่ง ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะเป็นแนวทาง ในการสร้างส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อย่างดีพร้อม รมว.ธนกร กล่าวทิ้งท้าย