ดุสิตโพลชี้โครงการรัฐลดค่าครองชีพช่วยได้ ชอบคนละครึ่งสุด เลือกตั้งมีนโยบายประชานิยมได้เปรียบ

วันนี้ (26ต.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับนโยบายลด ค่าครองชีพ” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,216 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนเข้าร่วมโครงการของภาครัฐใดบ้างที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
อันดับ 1 คนละครึ่ง (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์) 76.43%
อันดับ 2 คนละครึ่งพลัส (รัฐบาลอนุทิน) 42.16%
อันดับ 3 เงิน 10,000 บาท (รัฐบาลเพื่อไทย) 33.61%
อันดับ 4 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.28.30%
อันดับ 5 เราเที่ยวด้วยกัน / เที่ยวไทยคนละครึ่ง 26.06%
2. ประชาชนคิดว่าโครงการเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพได้หรือไม่
อันดับ 1 ช่วยได้ 78.04%
อันดับ 2 ช่วยไม่ได้ 21.96%
3. ประชาชนชอบโครงการใดมากที่สุด
อันดับ 1 คนละครึ่ง (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์) 69.31%
อันดับ 2 เงิน 10,000 บาท (รัฐบาลเพื่อไทย) 33.03%
อันดับ 3 คนละครึ่งพลัส (รัฐบาลอนุทิน) 30.77%
อันดับ 4 เราเที่ยวด้วยกัน / เที่ยวไทยคนละครึ่ง 29.52%
อันดับ 5 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18.31%
4. สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะยาวคืออะไร อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสม 61.92%
อันดับ 2 เพิ่มมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย) 56.79%
อันดับ 3 ขยายโครงการคนละครึ่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 49.67%
5. หากมีการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าพรรคการเมืองที่มีนโยบายประชานิยมจะมีความได้เปรียบในการเลือกตั้งหรือไม่
อันดับ 1 ได้เปรียบ 67.43%
อันดับ 2 ไม่ได้เปรียบ 23.52%
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 9.05%