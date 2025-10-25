xs
ครม.มอบหมาย สปน.จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครม.มีมติมอบหมายสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี

วันที่ 25 ต.ค.นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับไปดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานคณะกรรมการ และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวจะมีการ กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
• คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
• คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธี
• คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ และพระยานมาศ
• คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้มีมติให้ ส่วนราชการจัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา 100 วัน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้

• กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบด้านรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามขั้นตอน

• สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีในการร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี

• กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

• กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษเผยแพร่ในต่างประเทศ

• กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร มูลนิธิ และสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความอาลัย และร่วมมือในการดำเนินงานพระราชพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

