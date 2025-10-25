“อนุทิน” ย้ำไม่ห้ามงานรื่นเริง แต่ขอให้ยึดความเหมาะสม งานแต่ง-งานบวช จัดได้ตามประเพณี ร้านเหล้าเปิดได้ตามปกติแต่ขออย่าเต็มแม็ก

นายกฯ ย้ำ ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง ยึดตามความเหมาะสม ขณะที่ “งานแต่ง-งานบวช” จัดได้ตามประเพณี ส่วนร้านเหล้า เปิด-ปิด ได้ตามปกติ แต่อย่าจัดเต็มแม็ก เชื่อ วุฒิภาวะผู้ประกอบการ เปรียบเหมือนเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ควรรู้ทำได้ระดับไหน
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 25 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอความร่วมมือภาคธุรกิจบันเทิง และสถานบันเทิง งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ต ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว ซึ่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงแล้วว่าไม่ได้มีการห้ามอะไรที่เกินงาม
เมื่อถามว่า มีข้อสงสัยจากภาคประชาชนว่างานแต่งงานหรืองานบวช สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกติ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจได้เลย ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมีได้เป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำได้เหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิม ตนได้รับการรายงานจากรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ว่าทางผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ที่พวกท่านพยายามที่จะไม่ทำให้เป็นโทนหนัก และพยายามทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะมีการประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมรับทราบว่าขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาในการถวายความอาลัย เพื่อให้เข้าใจว่าจะได้ไม่เต็มแม็ก โดยจะมีการขอให้ถวายพระเกียรติก่อนการแสดง ก็ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ และมั่นใจประชาชน ผู้ประกอบการทั้งหลายใช้ดุลยพินิจในทางที่เหมาะที่ควรได้
เมื่อถามว่า ประชาชนตั้งคำถามถึงเกณฑ์ของคำว่า “ความเหมาะสม” นั้นอยู่ตรงไหน นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องใช้ดุลพินิจ เราก็ไม่ได้ไปกำหนด แต่คิดว่าแต่ละกิจกรรมก็ต้องใช้ดุลยพินิจได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
”หากเรามีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ เราก็ควรรู้ว่าจะต้องระดับไหน ผมเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน ชาวไทยอยู่แล้ว” นายกฯ กล่าว