“อนุทิน” บินถึงกัวลาลัมเปอร์เย็นนี้ ก่อนลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา พบ “โดนัลด์ ทรัมป์” พรุ่งนี้

“อนุทิน” พร้อมคณะ ออกเดินทางไปมาเลเซียถึงกัวลาลัมเปอร์เย็นนี้ เพื่อร่วมพิธีลงนามสันติภาพกับพูชา วันพรุ่งนี้ พร้อมพบปะ โดนัลด์ ทรัมป์ และเดินทางกลับทันทีหลังเสร็จภารกิจ นายกฯ เผย ออกบินเย็นนี้ หลังสหรัฐฯ ตอบรับเงื่อนเวลาเลื่อนการลงนามมาเป็นช่วงเช้า
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 25 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ว่า คืนนี้ (25 ต.ค.) ตนจะเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คาดว่า จะได้มีการลงนามในถ้อยแถลงไทย-กัมพูชา ในช่วงเช้าวันที่ 26 ต.ค.โดยได้มีการประสานงาน และแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็นที่ขอร่นเวลาลงนามมาเป็นช่วงเช้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เมื่อถามถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่ประเทศเกาหลีใต้ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้ขอเป็นมติ ครม.คลุมไว้ก่อน ว่าหากตนไม่สามารถไปร่วมประชุมได้จะมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เข้าร่วมแทน แต่ก็มีเรื่องที่จะหารือกับผู้นำหลายประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกัน ดังนั้น ตนพยายามจะบริหารเวลาให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนจะอยู่ประเทศไทยก่อน แต่เรื่องการต่างประเทศก็มีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ทั้งเรื่องภาษี การค้า และข้อตกลงที่จะใช้เวทีทั้งอาเซียน และเอเปก เพื่อหารือ
นายอนุทิน กล่าวว่า นอกจากนี้ กลุ่มอาเซียน และกลุ่มเอเปก จะมีการเชิญผู้นำที่อยู่นอกกลุ่มมาด้วย และในส่วนของประเทศไทยช่วงนี้ได้รับการร้องขอในระดับผู้นำแบบทวิภาคีหลายราย ทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง การค้า ตนจะพยายามบริหารเวลาให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งมีการประชุมติดกันทั้งอาเซียน และเอเปก ทางรัฐบาลก็มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม หรือ สร.2 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และมีตนคอยติดตามงานตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ นายกฯ เปลี่ยนใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นรถ All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater สีเงิน Sonic Titanium ทะเบียน 5 ขส 45 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถยนต์ที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เคยใช้ลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัด
วันเดียวกัน เมื่อเวลา 16.00 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ เวลา 21.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) โดยมี ดาโต๊ะ ซรี โมฮาเม็ด คาเล็ด นอร์ดิน (Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซีย ให้การต้อนรับ
สำหรับภารกิจในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิธีมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) และพิธีลงนามเอกสารรับติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยจะใช้โอกาสนี้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมย้ำบทบาทไทย ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการผลักดันอาเซียนให้คงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพ ความมั่นคง และความร่วมมือที่ครอบคลุม เพื่อให้ภูมิภาคก้าวสู่ความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (The Honorable Donald J. Trump) เพื่อกระชับความร่วมมือในประเด็นเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ก่อนเข้าร่วมพิธีลงนาม “Joint Declaration by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand” ว่าด้วยแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความจริงใจของไทยต่อการผลักดันกระบวนการสันติภาพชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการแถลงข่าวภายหลังพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกัน