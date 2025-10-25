"รองนายกฯ เฮ้ง" ตั้งชุดมือปราบพระกาฬ ลุยหวดขบวนการขนไม้เถื่อน ขยายผลคดีถึงที่สุด "ผู้การกบ" หัวหน้าชุด ลั่น นายทุน หยุดล็อบบี้คดี เพราะนี่คือทรัพยากรของชาติ

วันนี้ (25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 24 ต.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ (ฉก.) รวมถึง นายเทวินทร์ มีทรัพย์ และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร คณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจการจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้สักเถื่อนจำนวนกว่า 3,200 แผ่น เตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศ ผ่านทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
พล.ต.ต.นันทชาติ ระบุว่า ชุดเฉพาะกิจของกระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ ชุดพยัคฆ์ไพร บูรณาการกำลังตำรวจกองกำกับการ 2 บก.ปทส. เฝ้าติดตามรถบรรทุกพ่วงต้องสงสัยจากพื้นที่ชายแดนไทย- เมียนมา บริเวณอ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังได้รับการยืนยันจากสายข่าวที่แฝงตัวในพื้นที่ระบุว่า จะมีการขนไม้สักจำนวนกว่า 3,200 แผ่น
ล่าสุด วันที่ 24 ต.ค. เจ้าหน้าที่ใช้เทศโนโลยีขั้นสูงและนำกำลังบางส่วนติดตามรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าว กระทั่งเข้ามาจอดภายในโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัว พร้อมควบคุมตัวคนขับรถเพื่อสอบถามข้อมูล อ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับคำสั่งให้ไปบรรทุกไม้จากริมแม่น้ำเมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่ 21 ต.ค. และจอดขนไม้ขึ้นรถเสร็จสิ้นวันที่ 23 ต.ค. จากนั้นได้ออกเดินทางมายังพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่มอบหมาย ส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ทราบ
จากการตรวจสอบของกลางบนรถ พบไม้สักแปรรูปจำนวนมาก ไม้เป็นแก่น ไม่เป็นกระพี้ วงปีที่มีความละเอียดสูงมาก รงมถึงเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของไม้สักไม่ถูกต้อง จึงไม่น่าจะปลูกได้ในเมืองไทย ของกลางทั้งหมดประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท หากส่งออกนอก มูลค่าจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
เบื้องต้นพอมีข้อมูลเจ้าของไม้แล้ว แต่ขอเวลาให้ทีมทำงานทำการสืบสวนก่อน ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญจึงตั้งชุดเฉพาะกิจนี้ และให้ตนเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจดูแลทั้งการบุกรุกป่าไม้ ค้าสัตว์ป่า ซึ่งกำชับมุ่งเน้นไปที่ผู้มีอิทธิพลและนายทุน ไม่ให้กระทบชาวบ้าน หากผู้ใดกระทำผิด ให้ดำเนินคดีถึงที่สุด ทุกข้อหา
พล.ต.ต.นันทชาติ ย้ำไม่ต้องมาวิ่งเต้นคดี อย่างเช่นวันนี้ มีคนมาถาม แต่ทางเราไม่คุย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรประเทศเรา
"ผมไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ไม่กลัวเลยครับ เพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าเรากลัว จะชาวบ้านจะอยู่อย่างไร พวกผมคิดกันแบบนี้ จะมาอิทธิพลอย่างไร ผมเชื่อว่า สู้กฎหมายไม่ได้" พล.ต.ต.นันทชาติ กล่าว
พล.ต.ต.นันทชาติ กล่าวต่อว่า ในชั้นการจับกุมจะมีการ ดำเนินคดีในส่วนของ พ.ร.บ.ป่าไม้ มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ กฎหมายอาญา เรื่องใช้ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ส่วนใครเกี่ยวข้องบ้าง จากนี้กรมป่าไม้และตำรวจปทส.ไปตรวจสอบ ส่วนของกลางไม้และรถเราจะไปเก็บที่ จ.ปราจีนบุรี