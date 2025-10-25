“วรภัค” ขอชี้แจงครั้งสุดท้าย โชว์เอกสารปัดรับสินบน ลั่นใครที่ยังคิดว่าตนเอี่ยวสแกมเมอร์ไปเจอกันที่ศาล

“วรภัค” โพสต์เอกสารยืนยัน ใช้เงินส่วนตัวลงทุนซื้อหุ้น โต้พวกป้ายสีว่าภรรยารับสินบน ประกาศหยุดชี้แจงทางสื่อสาธารณะ ขอใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาฟ้องเอาผิดคนนำข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายป้ายสี ใครยังคิดว่าตนอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์ไปเจอกันในศาล
เมื่อคืนวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Vorapak Tanyawong ว่า
ช่วงสองวันนี้ผมมีโอกาสได้รีวิวเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนของผมที่ถูกนักข่าวฝรั่งขี้นก Tom Wright กล่าวหาว่าเป็นทั้ง mastermind ของกระบวนการฟอกเงิน เป็นทั้ง nominee รวมทั้งกล่าวหาภรรยาผม ว่ารับสินบนเป็นเงินคริปโตจำนวนเกือบ 3,000,000 เหรียญสหรัฐ ตามเอกสารที่มีผู้ไม่หวังดีมาเผยแพร่ ซึ่งผมแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเอกสารที่มาเผยแพร่นั้นเป็นเอกสารชั้นความลับของกองทุนที่สิงคโปร์ ใครนำมาเผยแพร่จะถูกดำเนินคดีได้
หลังจากมีเวลาตรวจเอกสารทั้งหลายแล้วก็สบายใจขึ้นแล้ว เห็นชัดแจ๋วแล้วว่าอะไรเป็นมาอย่างไร ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
อย่างที่ผมเคยชี้แจงข้อเท็จจริงไปก่อนหน้านี้ว่าในการลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าวส่วนของผมจำนวน 420 ล้านบาทนั้น ผมใช้เงินทุนส่วนตัว 100 ล้านบาทที่เหลือเป็นเงินกู้ เอกสารที่ผมแปะข้างล่างนี้ก็คือหลักฐานที่ผมใช้เงินทุนส่วนตัว 100 ล้านบาทสำหรับไฟแนนซ์การซื้อหุ้นในรูปแบบของเงินกู้
ถ้าสังเกต จำนวนหน่วยลงทุนตอนเข้าไปลงทุน (ใน subscription agreement) ที่เรียกว่า Class A shares และจำนวนหน่วยลงทุนตอนขายออกมา (ใน transfer agreement) เป็นตัวเลขเดียวกันเป๊ะเลยครับ คือจำนวน 2,987.33 หน่วย (ตัวเลขตรงเป๊ะกับเอกสารที่ผู้ไม่หวังดีนำมาเผยแพร่)
แต่ถ้าสังเกตอีกจุดหนึ่งจำนวนเงินที่เป็น US Dollar ไม่ตรงกันเป๊ะ ในเอกสารตอนมาลงทุน ตามหลักฐานที่แปะมาข้างล่างนี้คือ จำนวนเงิน USD 2,987,330.02 แต่ในเอกสารที่ผู้ไม่หวังดีเอามาเผยแพร่คือเอกสารตอนที่ขายหน่วยลงทุน ใน credit fund นี้ออกไป หรือ ที่เรียกว่า transfer agreement นั้น จำนวนเงินจากการขายหน่วยลงทุนออกไปคือ USD 2,936,462.64 ซึ่งนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าไม่ใช่เงินสินบนแต่เป็นเงินลงทุนเข้าและออกอย่างชัดเจน
ที่ทำให้จำนวนแตกต่างกันก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเราเอาเงินบาท 100 ล้านบาทเป็นตัวตั้งในการลงทุน ตอนขาเข้าขาออกอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นขอสรุปให้ชัดเจนว่าเอกสารที่ผู้ไม่หวังดีมาเผยแพร่ใส่ร้ายป้ายสีว่าภรรยาผมรับสินบนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ตามประจักษ์พยานเอกสารหลักฐาน
ผมมีหลักฐานชัดเจนว่าตอนไปลงทุนก็มีเงินออกจากบัญชีภรรยาเป็นเงินบาทจำนวน 100 ล้านบาทและตอนขายออกไปก็ได้เงินจำนวนนี้โอนเข้าบัญชีคืนมา เป็นเงินบาทจำนวนประมาณ 100 ล้านบาทเช่นกัน
มีคนสงสัยว่าทำไมผมเอาแม่บ้านมาทำธุรกรรม ขอเรียนให้ทราบว่าภรรยาผมเป็นคนดูแลการลงทุน ทำธุรกิจ เงินเดือนโบนัสผมสมัยก่อนโอนให้ภรรยาเก็บหมดครับ เจ้าหน้าที่ธนาคารและ private banking ทั้งหลายทราบดีครับ
ท้ายสุดผมคงไม่ออกมาตอบโต้ใดใดในเรื่องนี้ทางสื่อสาธารณะแล้วนะครับ แถลงข้อเท็จจริงไปแล้วและเขียนอธิบายรายละเอียดครบถ้วนพอสมควรแล้ว ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ผมได้มีการประชุมกับทีมทนายเรียบร้อยแล้ว กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายให้แน่นหนา เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายป้ายสีผมรวมทั้งผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อและทำให้ผมเสียชื่อเสียงเสียหาย ทีมทนายขอให้ผมหยุดให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะเพราะอาจจะมีผลกับการดำเนินคดีได้
ใครที่เข้าใจผิดและนำข้อมูลมาเผยแพร่โดยไม่เจตนาผมจะให้อภัยและไม่ฟ้องคุณ ถ้าคุณช่วยกรุณาลบข้อมูลที่พาดพิงผมออกไป อโหสิกรรมกันไปแต่ใครยังคิดว่าผมอยู่ในขบวนการแสกมเมอร์ก็จำเป็นต้องไปเจอกันในศาลครับ มีเวรมีกรรมกันต่อไป ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน
เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ผู้ใหญ่ไม่รังแกเด็ก ไม่เอาคืน