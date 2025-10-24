นายกฯเป็นปธ.เปิดเซ็นทรัลกระบี่ ชูไม่แพ้จว.ใดฝั่งอันดามัน ตอบโจทย์นทท.ทั่วโลก-สร้างอาชีพ-กระจายสินค้า

"อนุทิน" เป็นประธานเปิดเซ็นทรัล กระบี่ - เชื่อกระบี่ไม่แพ้จังหวัดใดในฝั่งอันดามัน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั่วโลก - หวังสร้างอาชีพ กระจายสินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน ขยายตลาด ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง
วันนี้ (24ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ตน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ ซึ่งเปิดทำการอย่างเป็นทางการวันแรกในวันนี้ การเปิดศูนย์การค้าแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว เพราะจังหวัดกระบี่ควรจะต้องเป็นเมืองแห่งการลงทุน เมืองแห่งโอกาส เป็นประตูสู่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวการมีศูนย์การค้าครบวงจรระดับประเทศเช่นนี้ย่อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนชื่นชมเป็นพิเศษคือแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การค้าแห่งนี้ made by Krabi ซึ่งหมายความว่า ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่การ shopping แต่ยังให้ความสำคัญถึงการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกระบี่เข้ามาไว้ ในการออกแบบและการดำเนินการ
ตนขอขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้บริหารเซ็นทรัลกระบี่ ที่มีบทบาทผู้ค้าที่ดี และ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นให้กับคนในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง
หวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือให้ที่แห่งนี้ เป็นที่แสดงสินค้าสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ขยายช่องทางทางการตลาดกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ส่วนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตนขอให้ความเชื่อมั่นกับท่านทั้งหลายว่า ทุกคนทราบดีว่าจังหวัดกระบี่เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาใช้จ่ายและใช้เวลาในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้พบกับผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสม. กลุ่มประชาชนจังหวัดกระบี่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้ให้ความมั่นใจว่าสร้างความเชื่อมั่นว่า จังหวัดกระบี่ไม่แพ้จังหวัดใดใดในจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งจังหวัดกระบี่มีทุกอย่าง ทั้งสนามบิน ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย มีประชาชนที่น่ารัก และมีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่ง เพื่อส่งต่อไปยังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนชาวกระบี่ เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีโอกาสทำมาหากิน ให้เป็นที่ทำงานของประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพระกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้ช่วยรัฐบาลในการส่งเสริมทั้งการลงทุน การท่องเที่ยว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและโอกาสดีดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ จะได้รับจากการเปิดเซ็นทรัลกระบี่ในวันนี้ หวังจะเปิดสาขาต่อๆไปในอนาคตอันใกล้นี้ ตามเจตนารมย์ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาอีกด้วย