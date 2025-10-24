รมว.สธ.เร่งสปสช.เคลียร์ปัญหาระบบสวัสดิการ ย้ำหลักการ “สิ่งดีรักษา สิ่งที่มีปัญหาเร่งแก้ไข” เพื่อปชช.

“รมว.พัฒนา“ เร่งสางปัญหา ระบบบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพทันที ย้ำประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ เดินหน้าเข้าถึงต้นเหตุทุกจุดสู่การปรับปรุงแผน เตรียมเสนอเข้าบอร์ด สปสช. 3 พ.ย.นี้
วันนี้ (24ต.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า การยกระดับบริหารจัดการ สปสช. ให้ความสำคัญในด้านการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนและการบริการประชาชนทั่วถึง ดังนั้นจะยึดหลัก “สิ่งดีคงไว้ สิ่งที่มีปัญหาเร่งแก้ไข” โดยเฉพาะการมุ่งปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถดูแลประชาชนได้อย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ เพราะตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา สปสช. ถือเป็นระบบสวัสดิการ ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน สิ่งดี ๆ ที่ สปสช. ดำเนินการมาแล้วเกิดผลดีต่อประชาชน จะต้องคงไว้และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินการใดที่เป็นอุปสรรคและปัญหาต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงทันที
“ขอย้ำว่าอะไรที่เป็นปัญหาเราจะต้องมีการพูดคุยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นโดยทันที ไม่ว่าจะเป็น หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ด สปสช. ยุทธศาสตร์การดูแลผู้ป่วย ขอบเขตการให้บริการ และการควบคุมคุณภาพ โดยมุ่งเป้าไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จะเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ เท่าเทียมควบคู่ไปกับการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการให้บริการของประชาชนเป็นหลักสำคัญ”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการ สปสช. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะกระบวนการที่ส่งผลต่อการจ่ายค่าชดเชยและงบประมาณของหน่วยบริการซึ่งเป็นภาระต่อโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกอย่างเป็นระบบ
นายพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข จะจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์ , โรงพยาบาลทั่วไป, ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสรุปแนวทางแก้ไขทันที โดยที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมแล้ว ปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไข คือ วิธีการคำนวณแบบ Re-run สำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตรวจสอบวิธีการหักเงินบริการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม อาทิ ตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง หรือ หักตามเอกสารที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นธรรมและลดภาระของหน่วยบริการ
สำหรับขั้นตอนต่อไป กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. จะประชุมร่วมกันในครั้งถัดไปเพื่อนำเสนอผลต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในการประชุม
ทั้งนี้ การเข้ามาทำงานในกระทรวงสาธารณสุขได้รับรู้ปัญหามาโดยตลอด และได้มีการพูดคุยถึงต้นเหตุของปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายนและรับฟังทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อระบบการให้สวัสดิการของประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิที่พึงมีของประชาชน