ป.ป.ช.ส่งจนท.ลุยไอร์แลนด์ ตามทรัพย์สินคดีสินบนข้ามชาติกลับไทย ลั่นเอาไปซ่อนตปท.ก็ไม่รอด

ป.ป.ช.ส่งจนท.ลุยไอร์แลนด์ ตามทรัพย์สินคดีสินบนข้ามชาติกลับคืนประเทศไทย มูลค่ากว่ารวมกว่า 90 ล้าน ลั่นโยกย้ายถ่ายเททรัพย์ไปซุกซ่อนในต่างประเทศก็ไม่รอด
วันนี้ (24ต.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมผู้อำนวยการศูนย์คดีระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ไปประสานงานติดตามทรัพย์สินในคดีสินบนข้ามชาติกลับคืน สู่ประเทศไทย ณ กรุงดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์ โดยคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Criminal Assets Bureau และ Chief State Solicitor's Office ของไอร์แลนด์ เพื่อริบทรัพย์สินในคดีทุจริตสินบนข้ามชาติที่มีการ โยกย้ายไปซุกซ่อนในไอร์แลนด์มูลค่าประมาณ 250,000 ยูโร หรือประมาณ 10ล้านบาท กลับคืนประเทศไทย
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้ร่วมมือกับทางการสหรัฐอเมริกาในการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตนี้กลับคืน ประเทศไทย โดยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดร่วม80ล้านบาท
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ในการดำเนินคดีทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความมุ่งมั่นที่จะนำตัว ผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีเพื่อรับโทษตามกฎหมาย รวมถึงติดตามนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทุจริต กลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเยียวยาความเสียหาย ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าแม้ผู้กระทำความผิดจะมีการ โยกย้ายถ่ายเททรัพย์ไปซุกซ่อนในต่างประเทศก็ไม่อาจหนีพ้นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้