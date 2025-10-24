นายกฯฝ่าฝนตีกลองเปิดเทศกาลกินเจ "กระบี่" ขอให้ปชช.สุขรวยได้บุญ ยันคนละครึ่งเฟส 2 มาต้นปี

"อนุทิน" นำรมต.ภท. ฝ่าฝนตีกลองเปิดเทศกาลกินเจ "กระบี่" ขอให้ปชช.มีความสุข ร่ำรวย ได้บุญ ย้ำ คนละครึ่งเฟสสองมาแน่ ต้นปีหน้า
วันนี้ (24ต.ค.) เมื่อเวลา 16.55 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เปิดงานรวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19 โดย นายกฯ ได้ตีกลองเปิดงานท่ามกลาง สายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้มาท่ามกลางฝน แต่น้ำฝนไม่ได้ทำให้เรา มาพบกันไม่ได้ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้ตนไม่ได้พบกับชาวกระบี่ วันนี้เรามาทำบุญที่พ่อแม่พี่น้องจะเริ่มเทศกาลกินเจ กินให้เต็มที่เพราะรัฐบาลเตรียม คนละครึ่งพลัสไว้ ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้ว ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องใช้จ่ายเท่าไร รัฐบาลสมทบไปอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขในเทศกาลกินเจนี้ ตนจะทำทุกวิถีทางให้จังหวัดกระบี่ได้มีความเจริญรุ่งเรือง และมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวอยากมาใช้ชีวิตมาจับจ่ายใช้สอยมาจับจ่ายใช้สอย พวกเราทุกคนและลูกหลานของเราจะได้มีการมีงานทำและอย่าลืมว่าใช้คนละครึ่งพลัส อย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ถ้าคนไหนตกหล่น ต้นปี เราจะทำเพิ่มอีกในเฟสสอง ให้กับประชาชน ประชาชนจะได้รู้สึกไม่ขาดอะไรไป
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ฝนตก ขอเชิญให้ทุกคนไปเริ่มเทศกาลกินเจ ชมการแสดงต่างๆ หาที่หลบฝนให้ดี จะได้ไม่เจ็บป่วย ขอให้มีความสุข ขอให้กินเจแล้วได้บุญเยอะๆ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ขอให้มีสุขภาพดี มีความร่ำรวย และมีความสุขตลอดไป