"อนุทิน" แจงซิโน-ไทย แค่ให้ "บ.ปริ้นซ์" เช่า ลั่นครอบครัวไม่เกี่ยว ไม่หวั่นถูกร้องจริยธรรมปม "วรภัค"

นายกฯ แจงซิโน-ไทย แค่ให้ "บ.ปริ้นซ์" เช่า บอก ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ไม่กลัวถูกร้องจริยธรรม ปมตั้ง 'วรภัค' นั่งรัฐมนตรี
วันนี้ (24 ต.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าตรวจสอบบริษัท และเข้าพบผู้ถือหุ้นชาวไทยของบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้งอยู่ในอาคารซิโน-ไทย ว่า รายได้ของตึกซิโน-ไทย คืออาคารให้เช่า ใครมาเช่า ก็เช่าได้หมด แต่หากใครมาเช่าแล้วทำผิดกฎหมาย ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย
"คุณอย่าผูก ถ้าบริษัทซิโน-ไทย ทำสแกมเมอร์เอง อย่างงี้คุณค่อยมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมอะไรอย่างไร แต่นี่เขามาเช่า"
นายอนุทิน กล่าวต่อว่าคำว่า ปริ๊นซ์ เป็นคอมเมนเนม หรือ ศัพท์ทั่วไป แต่ถ้าเกี่ยวข้องเมื่อไรก็ดำเนินการ ตนเองบอกญาติ ๆ ถ้าเกี่ยวข้องก็ไม่ต้องต่อสัญญาเช่าแค่นั้น และก็ออกไป ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกัน ตนเองรู้ว่ากลุ่มปริ้นซ์ ทำงานผิดกฎหมาย แต่ตนเองไม่ได้สนใจว่า ไปอยู่ที่ไหน หากผิดกฎหมายก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายแค่นั้นเอง ตอนแรกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ก็ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกันก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่
ส่วนได้พูดคุยกับนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอนุทิน กล่าวว่า พูดคุยแล้ว และเข้าใจกัน เมื่อถามว่ามีคนกังวลว่า จะกระทบกับจริยธรรมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวสั้นๆว่า "ไม่ครับ"
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ากลัวถูกร้องหรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธว่า "ไม่กลัวครับ เพราะเราตรวจสอบทุกอย่าง ตอนนี้เป็นข้อครหา เขายังไม่มีคดีอะไรใช่หรือไม่ ถ้ามีข้อกล่าวหาก็ดำเนินคดีไป" ทั้งนี้จะต้องมีการส่งหนังสือมาชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ส่งมาแล้ว ส่งมา 2-3 วันแล้ว