"สุชาติ-ธนกร" เปิดตัวซบภท. อวย "นายกฯหนู" ครบเครื่องประสานได้ทุกทิศ แย้มสส.รทสช.เป็นสิบมาด้วย

"อนุทิน" เปิดบ้านต้อนรับ ’สุชาติ-ธนกร‘ ร่วมงาน ’ภูมิใจไทย‘ อวยนายกฯ ครบเครื่อง ประสานได้ทุกทิศ เชื่อพาประเทศไปสู่วันหน้าได้ แย้มเตรียมพา สส.รวมไทยสร้างชาติย้ายซบอีกกว่าสิบคน
วันนี้ (24 ต.ค.68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะ และคณะเข้าเป็นสมาชิคพรรคภูมิใจไทย ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน เปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพ นายสุชาติ และนายธนกร เป็นน้องรักของตนเองทั้งคู่ วันนี้ถึงเวลาสมควรตัดสินใจที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เพื่อจะได้ทำงานทางด้านการเมือง เตรียมการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ และบริหารพรรคร่วมกัน ทั้งสองท่านและทีมงานที่มาวันนี้ ถือเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ ใกล้ชิดประชาชน ทุ่มเทเสียสละ และทำเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ
พรรคภูมิใจไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งหมดมาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย หวังว่าจะได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่มั่นคง ยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด จึงขอยินดีต้อนรับ เพื่อมาทำให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด
นายสุชาติ กล่าวขอบคุณนายอนุทิน ตนเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและนักการเมือง ซึ่งรู้จักกับนายอนุทินมาอย่างยาวนาน ทำงานการเมืองมาด้วยกัน ตนเองมาพร้อมกับนายธนกร ตัดสินใจสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพื่อทำงานการเมือง เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ตนเองมาในวันนี้พร้อมกับ สจ.ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงอดีต สส. ส่วน สส.ปัจจุบันประมาณ 15-16 คน ด้วยมารยาททางการเมืองต้องรอในช่วงที่ถ่ายเท พวกเรามาครบทุกคน เพราะมีอุดมการณ์เดียวกัน ทำงานการเมืองให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
ตนเองเชื่อมั่นในตัวนายอนุทิน ซึ่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต นำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้แน่นอน ส่วนพื้นที่การเมืองของพวกตนเองไม่ได้มีปัญหาทับซ้อนกัน เนื่องจากต่างคนก็ต่างลงกันปกติ วันนี้เราอยู่บ้านเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า
“ขอบคุณนายกฯ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ผมทำงานการเมืองตั้งแต่ปี 2554 ก็เจอพี่ ๆ ทุกคนอยู่แล้ว เมื่อประมาณปี 2551 ผมเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและเคยจะลงสมัครกับพรรคภูมิใจไทย แต่การเมืองปี 2554 ทำให้ต้องไปอีกพรรคหนึ่ง เป็นสมาชิกพรรคการเมืองครั้งแรกก็คือ พรรคภูมิใจไทยวันนั้นใช้สโลแกนภูมิใจชล ภูมิใจไทย ผมคงต้องกลับไปใช้เหมือนเดิม ขอบคุณนายกฯ ที่ให้โอกาสพวกผม”
นายธนกร กล่าวว่าตนเองเคยเป็นสมาชิกและลงสมัค สส.ภูมิใจไทย ตนเองให้ความเคารพนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดาของนายกฯ รู้จักกับท่านมานาน กับนายอนุทินตนเองเหมือนเป็นน้อง ทำงานตั้งแต่สมัยที่ตนเองเป็นโฆษกรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายก เชื่อมั่นในตัวนายอนุทินว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ครบเครื่องทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการเมือง เป็นคนที่สามารถประสานได้ทุกทิศ มีความอ่อนหวานแต่เด็ดขาด
สิ่งที่ทำให้ตนเองตัดสินใจเด็ดขาดในการทำงานร่วมกับนายอนุทินคือ การยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเชื่อว่าจะพาประเทศไปสู่วันข้างหน้าได้ สิ่งที่ประทับใจคือ เมื่อท่านมาเป็นนายกฯ นโยบายสำคัญที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ทำต่อ หมายความว่าท่านมีสปิริตทางการเมือง สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ดำเนินการต่อ นายกฯ ในอนาคตคงจะเป็นชื่อนายอนุทิน พร้อมทั้งขอบคุณนายสุชาติที่ให้โอกาสตนเองหลายด้าน ย้ำว่าตนเองเชื่อมั่นในนายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรคและนโยบาย