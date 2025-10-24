นายกฯ บอกถูกแล้ว ”กัน จอมพลัง“ ยื่นกรมการปกครองตรวจสอบมูลนิธิ พร้อมอำนวยความสะดวก ยันดูที่พฤติกรรม ไม่ได้ดูชื่อ

นายกฯ บอกถูกแล้ว ”กัน จอมพลัง“ ยื่นกรมการปกครองตรวจสอบมูลนิธิ พร้อมอำนวยความสะดวก ยันดูที่พฤติกรรม ไม่ดูชื่อ หากทำถูกต้องก็ปล่อย ไม่ต้องกังวล
เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง เตรียมยื่นกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ว่า หรอ ท่านจะมาหรอ เรื่องระเบียบมูลนิธิ สมาคมต่างๆ อยู่ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านก็ไปถูกแล้ว ใครมาเราก็ต้องอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวล แต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงตน
เมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแสต้องมีการกำชับอธิบดีกรมการปกครองอย่างไรหรือไม่ นายกฯ ย้อนถามว่ากำชับว่าอะไร นักข่าวตอบว่าเป็นกระแสที่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง นายกฯ กล่าวว่า ไม่ๆ ทุกอย่างเวลาตนทำงาน ตนปิดชื่อปิดหน้า และดูในเรื่องกิจกรรมนั้นๆ พฤติกรรมและพฤติการณ์ เมื่อดูแล้วถูกต้องก็ต้องปล่อยผ่านไป แต่ถ้ามีอะไรที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ดูชื่อ
เมื่อถามว่าจะมีการแก้ระเบียบให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดว่ามูลนิธิจะต้องมีการเปิดเผยรายได้และเงินบริจาคหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เดี๋ยวตนต้องไปดูระเบียบเก่า ตนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ เรื่องสมาคม มูลนิธิอะไรต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยหรือสภาวิชาชีพอะไรต่างๆ ก็มีกฎหมายของเขาแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ตรงไหนมีปัญหาเดี๋ยวเราก็ไปว่ากัน ซึ่ง กัน จอมพลัง ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าทำทุกอย่างถูกต้อง ฉะนั้นถ้าท่านทำทุกอย่างถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล