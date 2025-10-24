“รมว.นฤมล” น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงเน้นวิชาประวัติศาสตร์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ - 29 ต.ค.เซ็น MOU การเคหะซ่อมสร้างบ้านพักครู

“รมว.นฤมล” น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงเน้นวิชาประวัติศาสตร์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เผย 29 ต.ค.เซ็น MOU การเคหะซ่อมสร้างบ้านพักครู เตรียมปรับหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อชี้แจงนโยบาย โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. และผู้อำนวยการ สพท.เข้าร่วมกว่า 500 คน
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การได้มาพบและพูดคุยกันในวันนี้ อยากให้มีการจัดเวียนไปแต่ละภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ขณะเดียวกัน ผู้บริหารจะได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่ รวมถึงประสานงานภายในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนรัฐบาล
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า เรื่องที่อยากเน้นย้ำคือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้กับเยาวชน ถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ พระองค์มิได้ทรงต้องการให้ครูสอนแบบท่องจำว่า “เกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วมาสอบ” แต่ให้สอนเพื่อให้เด็กเข้าใจและคิดวิเคราะห์ได้ว่า “ทำไมเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้น” และ “เหตุใดผู้นำในยุคนั้นจึงตัดสินใจเช่นนั้น” เพื่อให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน จึงขอฝากผู้อำนวยการเขตทุกท่านให้ตระหนักถึงความสำคัญของ วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ด้วย
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ว่า สิ่งที่ท่านให้ความสำคัญคือ เรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครู โดยเฉพาะเรื่องบ้านพักครูที่หลายพื้นที่ยังทรุดโทรม ซึ่งในวันที่ 29 ต.ค.นี้ กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับการเคหะแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักครู จึงขอให้ สพฐ. และ สพท. สำรวจข้อมูลสภาพบ้านพักครูในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อนำเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
“การเคหะฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาดำเนินการให้เราได้ก่อน แต่เราต้องเป็นผู้ชี้เป้าหมายให้ชัดเจนในฐานะเจ้าของข้อมูลว่า จุดใดต้องซ่อมแซม ปรับปรุง หรือสร้างใหม่ ซึ่งอาจารย์จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติรองรับ ประโยชน์คือ สพฐ.จะสามารถตั้งงบประมาณแบบผูกพันเพื่อชำระให้การเคหะฯ ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องถูกตัดงบในปีต่อ ๆ ไปอีก” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึงประเด็นวิทยฐานะครูว่า ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากหลายฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่พบตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ได้แก่ หลักเกณฑ์และผู้ประเมินผลงานในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ขณะนี้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาทบทวนแล้วในระดับหนึ่ง และจะมีการเสนอร่างหลักเกณฑ์ใหม่เข้าพิจารณาในที่ประชุมวันที่ 30 ต.ค.นี้
ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น งบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ และงบดำเนินงานของ สพท. ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ. รวบรวมเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งเรื่องของศึกษานิเทศก์ ที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก ผอ.สพท. ครู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับโครงสร้างให้เหมาะสม
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น รวม 140 เขตพื้นที่