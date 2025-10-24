xs
“อนุทิน” เซ็นแล้ว ถอนสัญชาติ “ลียง พัด” เอี่ยวสแกมเมอร์ โดนสหรัฐฯ คว่ำบาตร

24 ต.ค.



“อนุทิน” ลงนามประกาศถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” นักธุรกิจกัมพูชาที่ถือสองสัญชาติ หลังปรากฏชัดเดี่ยวข้องขวนการหลอกลวงทางไซเบอร์จนถูกหน่วยงานสหรัฐฯ คว่ำบาตร และ ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สิน

วันนี้(24 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยปรากฏว่า นายพัด สุภาภา หรือลียง พัด บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งได้รับสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมีพฤติการณ์ยังคงใช้สัญชาติกัมพูชา ประกอบกับได้รับรายงานข้อมูลจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่แสดงว่า มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ฉ้อโกงประชาชน จนถูกสํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกาคว่ําบาตร เนื่องจากมีลักษณะพิเศษในการถูกอายัดทรัพย์สินเพราะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และหลอกลวงไซเบอร์ เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง หรือขัดประโยชน์ต่อรัฐ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อยู่ในข่ายถูกถอนสัญชาติไทยได้ ตามมาตรา 19 (2) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และหากปล่อยไว้เนิ่นช้าออกไป จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนและสาธารณะได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ให้ถอนสัญชาติไทยของนายพัด สุภาภา หรือลียง พัด

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568



